Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:59
4069
1

Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию

Команда сыграет матч в Токио

14 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:59
4069
1
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
ФК Шахтер

«Шахтер» на следующий день после завершения выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов отправился в Японию, где команда Марино Пушича 18 декабря проведет благотворительный контрольный матч с «Ависпа Фукуока».

Главный тренер взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

«Шахтер» прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице дончане будут иметь насыщенную программу. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского общества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов.

А в день поединка горняки проведут урок футбола для местных детей.

По теме:
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Шахтер не без помощи Порту установил рекорд результативности
Шахтер повторил личный рекорд 17-летней давности
Шахтер Донецк благотворительные матчи российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Бокс | 13 декабря 2023, 18:43 1
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд

Юрий ЯРОШЕНКО: «На прощание Заря обязана хлопнуть дверью»
Футбол | 14 декабря 2023, 13:17 0
Юрий ЯРОШЕНКО: «На прощание Заря обязана хлопнуть дверью»
Юрий ЯРОШЕНКО: «На прощание Заря обязана хлопнуть дверью»

Экс-игрок «Зари» – о матче луганчан

Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13.12.2023, 18:35
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Футбол | 14.12.2023, 01:00
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Футбол | 14.12.2023, 12:34
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BallsToTheWall
Так у них уже были билеты из Португалии в Японию?   Тогда понятно их волнение.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
12.12.2023, 14:00 4
Олимпийские игры
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 165
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
13.12.2023, 01:25
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем