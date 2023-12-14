Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию

«Шахтер» на следующий день после завершения выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов отправился в Японию, где команда Марино Пушича 18 декабря проведет благотворительный контрольный матч с «Ависпа Фукуока».

Главный тренер взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский.

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук.

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

«Шахтер» прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице дончане будут иметь насыщенную программу. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского общества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов.

А в день поединка горняки проведут урок футбола для местных детей.