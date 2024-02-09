«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем

Нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник дал еще один комментарий относительно своего будущего.

– Появляется информация о том, что Вы хотите разорвать контракт с «Шахтером» из-за «связанных с войной переживаний». Что из этого правда, а что не соответствует действительности?

– Ничего не соответствует действительности. После этих новостей я был в шоке, потому что мне сказали не приезжать на сборы и искать новый клуб. И сразу начались переговоры между «Шахтером» и «Лехией» из Гданьска. Жду их результата уже месяц. Последний раз в лагере «Шахтера» я был на матче в Токио, после этого начался отпуск. Я приехал к своей семье в Швейцарию, которая живет здесь как беженцы.

– Сколько еще времени действует контракт с «Шахтером»?

– Контракт до 30 июня 2025 года. Я надеюсь на переход в «Лехию».

– Речь о полноценном переходе?

– Полноценный переход, или аренда с правом выкупа.

– Рассматриваете вариант с арендой в клуб УПЛ?

– Нет, не рассматриваю. «Лехия» очень интересуется мной еще с лета прошлого года и очень хочет видеть у себя. Поэтому я выбрал именно этот вариант.

– Что Вам сказали в «Шахтере»? Какова позиция клуба?

– С самого начала мне сообщили, что я и еще несколько игроков не поедут на сборы. И что всем надо искать новые клубы. После этого Дарио Срна связался с моим отцом и сказал, что есть интерес со стороны «Лехии». Все было в порядке, мне сказали не приезжать на сборы. «Шахтер» одобрил переход. Но Дарио сказал переподписать контракт на четыре года, мы отказались. Потом шли переговоры, но в официальной плоскости «Шахтер» не отвечал на запросы «Лехии». Затем Дарио сказал переподписать контракт на полтора года и идти в аренду. Мы попросили условие, что эта аренда должна быть с правом выкупа. Дарио на это не согласился. А потом он переспрашивал, почему я не на сборах. По состоянию на 8-е февраля «Шахтер» до сих пор не ответил.