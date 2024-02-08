В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды. Появилась информация, что футболист хочет расторгнуть контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

Игрок ранее опроверг информацию, что его желание покинуть команду связано с войной и рассказал, что хочет перейти в польскую «Лехию». Сегодня в «Шахтере» рассказали, что футболист действительно не поехал на сбор с командой в Турцию и отказались комментировать эту ситуацию.

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.