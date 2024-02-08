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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 21:30 |
2455
10

В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны

Богдан Вьюнник может продолжить карьеру в Польше

08 февраля 2024, 21:30 |
2455
10
В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды. Появилась информация, что футболист хочет расторгнуть контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

Игрок ранее опроверг информацию, что его желание покинуть команду связано с войной и рассказал, что хочет перейти в польскую «Лехию». Сегодня в «Шахтере» рассказали, что футболист действительно не поехал на сбор с командой в Турцию и отказались комментировать эту ситуацию.

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

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трансферы Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Лехия Гданьск расторжение контракта трансферы УПЛ Богдан Вьюнник российско-украинская война
Источник Трибуна
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Комментарии 10
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Boodya
Цікаво, клуб патріотичний, а коментувати не хочуть 
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+8
serhiy
І до речі щось дуже дивне в Шахтарі відбувається -всі мають контракти ,що втікають а Шахтар ні з ким не судиться .
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+6
Remark
Пусть идёт куда хочет он не уровень чемпиона сейчас ,главное не переходить во всякие слованы которые играют с узкими фашистами ,а рыговские поцриоты  и дырявий шахтер дела с ними постоянно имеют и сотрудничают позорники 
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+1
Лига конференций без динамо
ремарка петушок сепарок дырявый  подгорел очень быстро 
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-1
Лига конференций без динамо
Пусть идёт куда хочет он не уровень чемпиона сейчас ,главное не переходить во всякие слованы которые играют с узкими фашистами ,а суркисы опзжшники поцриоты  и дырявое динамо дела с ними имеют и сотрудничают позорники     
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-8
OtsoCity
До лайна суркисів в аренду 
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-8
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