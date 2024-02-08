Пихаленок №2? В чем главная интрига аренды Очеретько из Шахтера в Днепр-1

В начале нынешнего года в прессу попала информация о том, что «Днепр-1» хочет договориться с «Шахтером» об аренде 20-летнего полузащитника Олега Очеретько, который практически не имеет игровой практики у Марино Пушича. Впрочем, потенциальный переход был осложнен тем, что руководство донецкого клуба в целом отнюдь не собиралось списывать талантливого воспитанника со счетов, и на фоне истекавшего срока контракта не спешило одобрять запрос «спортклубовцев». В «Шахтере» хотели добиться главного – согласия Очеретько подписать новый контракт с дончанами, после чего вопрос его временного отъезда в «Днепр-1» мог решаться уже куда проще.

2 февраля «горняки» официально отрапортовали о подписании пятилетнего соглашения с Очеретько, а уже через четыре дня после этого «Днепр-1» объявил об аренде хавбека «Шахтера». Пока стороны условились на том, что Очеретько проведет в Днепре ближайшие несколько месяцев – до завершения сезона-2023/24.

Зачем «Днепру-1» Очеретько, если на позиции номинального центрального атакующего хавбека весьма неплохо себя показывает Богдан Леднев? Прежде всего, стоит отмечать, что в конце минувшего года Леднев получил повреждение, и пока неизвестно, когда экс-хавбеку «Динамо» удастся вернуться на уровень формы, которую он демонстрировал осенью.

СК Днепр-1

Но вряд ли Очеретько брали исключительно как временную (исходя из сути арендного договора) подмену для Леднева. Есть версия, что руководство «Днепра-1» рассматривает переход 20-летнего хавбека «Шахтера» как часть более серьезной кадровой стратегии. Иными словами, «спортклубовцы» были бы не против того, чтобы повторить «кейс Пихаленка», который ныне является безоговорочным лидером полузащиты «Днепра-1», а ранее, как и Очеретько сейчас, подавал надежды в «Шахтере».

В феврале 2018 года «Шахтер» отправил одного из своих наиболее креативных воспитанников академии того периода Александра Пихаленка в аренду в «Мариуполь». Там футболист провел полтора сезона, за которые показал, что способен как минимум на уровне украинской Премьер-лиги и в рядах команды не топ-уровня быть важной персоной на футбольном поле, особенно помогая коллективу в созидании. Всего за «Мариуполь» Пихаленок сыграл 40 официальных матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи, а затем вернулся обратно в «Шахтер».

Однако у Луиша Каштру Пихаленок сыграл всего в 5 поединках, и осенью 2020 года был отправлен в аренду в «Днепр-1», где совершил качественный рывок в развитии, и продемонстрировал способность в перспективе стать одним из лучших, если не лучшим, ассистентов УПЛ. В 14 матчах в рядах «спортклубовцев» Пихаленок отличился 7 результативными передачами, что равнозначно по сумме результативных действий всем предыдущим успехам Александра в чемпионате в футболке «Мариуполя» и «Шахтера».

Летом 2021 года Пихаленок снова вернулся в «Шахтер», но там как раз затеяли масштабную реконструкцию и кадровую революцию, пригласив на тренерский мостик Роберто Де Дзерби. Странно, но итальянец, который сумел разглядеть в академии «горняков» талант Михаила Мудрика, остался абсолютно холоден к потенциалу и возможностям Пихаленка, если не сказать куда проще – банально списал парня «на берег».

Неудивительно, что руководству «Днепра-1» не составило труда воспользоваться моментом и договориться с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта Пихаленка. По неофициальной информации, за трансфер своего воспитанника «горняки» получили совсем немного – по разным данным, от 300 тысяч до 1 миллиона евро. Это сущие копейки, учитывая, что сейчас, когда Пихаленок из «гадкого утенка» превратился в «прекрасного лебедя», он номинально оценивается на Transfermarkt в 5 миллионов евро, хотя не факт, что и этой суммы окажется достаточно, чтобы уговорить боссов «Днепра-1» пойти на продажу своего лидера.

История с Олегом Очеретько в чем-то развивается по накатанной. Сперва этот воспитанник академии «Шахтера» провел полтора года в аренде в «Мариуполе» (с 2020 по 2022 годы), став там весьма заметной фигурой на поле в рядах приазовцев (30 матчей, 3 гола, 2 ассиста), а затем вернулся в «Шахтер» и не увидел никаких серьезных перспектив заиграть в первой команде.

ФК Шахтер Донецк

Аренда в «Днепр-1» стала для Очеретько таким же логичным шагом с точки зрения развития карьеры, как и ранее для Александра Пихаленка. Более того, есть все предпосылки предполагать, что летом нынешнего года, когда Очеретько вернется в «Шахтер», для него вновь не найдется места в основе. Потому что туда уже купили Марлона Гомеса, а вскоре могут подписать еще одного или двух легионеров, что де-факто закроет для Олега потенциальную возможность заиграть в родной клубе.

В свое время Пихаленок заявил, что кого-то может устраивать пребывание на лавке в «Шахтере», а другие хотят играть в каждом матче и, желательно, по 90 минут. Если бы Очеретько относился к первой категории футболистов, которую выделял нынешний лидер «Днепра-1», то он вряд ли бы стремился к переезду в стан «спортклубовцев». А Олег был весьма заинтересован в таком трансфере, пусть даже речь и шла поначалу лишь об аренде де-факто на три с небольшим игровых месяца.

В «Шахтере», безусловно, поступили достаточно грамотно с точки зрения менеджмента и ведения бизнеса. Если в случае с Пихаленком «Днепру-1» было куда проще торговаться с «горняками» по итоговой сумме отступных, то теперь, в случае, если днепряне пожелают выкупить еще и Очеретько, который успешно покажет себя в стане «спортклубовцев», то «Шахтер» укажет на одну простую деталь – четыре с половиной года действующего контракта с футболистом.

Но больше всего интересно, как поведет себя «Шахтер» предстоящим летом относительно Очеретько. Очевидно, что сейчас «горняки» не стремятся избавиться от талантливого хавбека, так как «Днепру-1» не удалось согласовать опцию на выкуп футболиста. С другой стороны, похоже на то, что Олегу вряд ли удастся завоевать доверие Марино Пушича, да и конкуренция в команде уже сейчас просто феноменальная. Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Марлон Гомес, Егор Назарина – все они в той или иной степени являются прямыми конкурентами для Очеретько, причем не стоит забывать, что на подходе в первую команду «Шахтера» юный вундеркинд академии Виктор Цуканов, великолепно проявивший себя на текущих сборах команды в Турции. Да и о самой свежей новости, которая в определенной степени оказалась сенсационной, забывать не стоит – «горняки» продлили на пять лет контракт с Педриньо, способным сыграть не только на флангах, но и на позиции центрального атакующего полузащитника, и этот бразилец, в которого ранее было инвестировано 18 миллионов евро, едва ли не автоматически становится конкурентом №1 для любого игрока атакующей линии в «Шахтере».

ФК Шахтер Донецк

Буквально все обстоятельства указывают на то, что летом 2024-го Очеретько должен повторить путь Пихаленка, если ему удастся проявить себя в «Днепре-1», сомнений в чем как минимум у автора этих строк практически нет. Но тогда топ-менеджмент «Шахтера» опять наступит на прежние грабли – предоставит одному из своих прямых конкурентов за «золото» чемпионата игрока высокого, по меркам УПЛ, уровня только из-за того, что тот не востребован у тренерского штаба первой команды.

И если ранее «Шахтер» еще мог проделывать нечто подобное, то сейчас возможности и кадровый потенциал «горняков» все-таки существенно урезан, по сравнению с временами Роберто Де Дзерби, когда избавлялись от Пихаленка. Да и прямое усиление конкурентов не входит в стратегические интересы «Шахтера», хотя для общего уровня отечественного чемпионата было бы великолепной историей.

Собственно говоря, в этом и заключается главная интрига аренды Очеретько в «Днепр-1». Когда-то «горняки», как казалось, наладили систему аренды с последующей продажей игроков высокого, по меркам УПЛ, уровня в зарубежные клубы. Именно так из «Шахтера» уходили Иван Петряк и Александр Зубков, которых впоследствии пришлось возвращать. В случае с «Днепром-1» и Александром Пихаленком о камбэке игрока в стан «горняков» фактически уже и речи быть не могло, ведь боссы «спортклубовцев» выставили ценник в 6 миллионов евро, который показался «Шахтеру» завышенным.

Интересно и то, что ранее «Днепр-1» арендовал у «горняков» только Пихаленка и Игнатенко. Оба впоследствии покинули «Шахтер» и доказали свою состоятельность выступать на хорошем уровне уже в рядах других команд. И оба, при определенных условиях, были бы весьма полезны в нынешнем составе «оранжево-черных»: в частности, Игнатенко как потенциальная замена для Степаненко, а Пихаленок как новый «мозговой центр» донецкой команды на случай продажи Судакова.

Стало быть, селекция «Днепра-1» сработала крайне грамотно, а вот в «Шахтере», как минимум на примерах Пихаленка и Игнатенко, отнеслись к ситуации весьма поверхностно, и даже финансово не выжали максимум из возможного. Впрочем, продавать ненужных или невостребованных футболистов у нынешнего топ-менеджмента «горняков» всегда удавалось так себе, по крайней мере, если сравнивать с активностью и энергичностью работы этих же функционеров над входящими трансферами.

Поэтому не стоит удивляться, если через полгода мы увидим, как «Днепр-1» опять уболтает «Шахтер» продать очередного ненужного им игрока за чисто символическую сумму. Впрочем, сейчас, как уже подчеркивалось выше, боссы «горняков» как минимум перестраховались от крайне уж агрессивной манеры торгов со стороны днепрян, пролонгировав предварительно контракт с Очеретько. Возможно, это и сработает, но не изменит глобальной диспозиции: в «Шахтере» слишком много игроков на позиции в центре полузащиты, и даже такой перспективный исполнитель как Очеретько, из которого далеко не поздно слепить полноценного универсала в середине поля, будет не востребован у Пушича, даже если в «Днепре-1», как ранее Пихаленок, будет в каждом втором матче записывать на свой счет по результативному действию.

В конце концов, не для того «Шахтер» инвестировал в Марлона Гомеса, чтобы на поле появлялся не бразилец, а Очеретько или даже «проектный академик» Цуканов. В этом плане у «горняков» все снова начинает работать, как и раньше, и главная интрига в аренде Очеретько заключается, по сути, лишь в аспекте дальнейших потенциальных действий со стороны руководства «Шахтера»: в частности, способности научиться хорошо зарабатывать на своих воспитанниках, которые не нужны в первой команде. Это то, что отлично удается в последние годы, например, «Манчестер Сити» и «Челси», но то, от чего пока бесконечно далеки практически все команды УПЛ. А раз так, то кому-то когда-то все равно удастся стать первопроходцем. И это именно то, что так любят в «Шахтере» – всегда и во всем быть первыми, являться лидерами. Чем не новый вызов для Палкина и Срны?..