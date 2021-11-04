Александр ПИХАЛЕНОК: «Кто-то ждет шанс в Шахтере, а кто-то ищет свой путь»

Хавбек Александр Пихаленок доволен тем, что покинул систему «Шахтера» и получает игровое время в составе «Днепра-1».
«Самое важное - играть. Кто-то ждет шанса в «Шахтере», выходя на 15-20 минут. Возможно, и дождется шанса. А кто-то хочет идти своей дорогой и играть в другой команде по 90 минут».
«Сейчас вызвали в сборную Украины. Жаль, но вышел, но еще надеюсь дебютировать», - сказал Пихаленок.
В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 2 гола в 9-ти матчах.
Источник — Трендец
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