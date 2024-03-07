В 20-м туре Украинской Премьер-Лиги донецкий «Шахтер» во Львове будет принимать ковалевский «Колос». После крупной победы над над одним из главных конкурентов в борьбе за золотые медали подопечные Марино Пушича теперь встретятся с командой, которая прочно обосновалась в середине турнирной таблицы.

Шахтер

В отличие от первого матча чемпионата нынешнего года, проведенного после зимней паузы в Александрии и в котором «Шахтер» сыграл очень невыразительно, в предыдущем туре горняки нанесли чувствительное поражение «Кривбассу» со счетом 5:2. Да, конечно же, на игре криворожского клуба сказалось то, что его футболисты остались в меньшинстве в начале второго тайма. Но это абсолютно не умаляет достоинств действующего чемпиона Украины. Видно было, что донецкая команда сделала серьезные выводы и по игре с «Александрией», и по матчам Лиги Европы с французским «Олимпиком».

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Следует признать, что удачно провели предыдущую встречу игроки средней линии поля, и, прежде всего, это относиться к Дмитрию Крыськиву и Артему Бондаренко. Именно от них исходила основная угроза воротам соперников. Первый, кстати, забил два очень важных гола, а второй поучаствовал в четырех из пяти забитых мячах. Впрочем, проблем у «Шахтера» по-прежнему хватает. Травмирован опытный Тарас Степаненко, пока еще не набрал должную форму один из лидеров команды Георгий Судаков, нет стабильности в действиях Александра Зубкова и Даниила Сикана, еще много ошибок в обороне, где по разным причинам практически каждый матч проходят изменения. К тому же, еще не видно настоящей отдачи от бразильских легионеров. Разве что Эгиналду неплохо смотрелся в матчах еврокубка, но был травмирован и в матче с «Кривбассом» он уже не участвовал.

Что касается позитивных новостей для «Шахтера», то здесь можно отметить недавнее официальное решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ о присуждении технической победы над «Александрией». Плюс два очка, конечно же, не будут лишними горнякам в борьбе за золотые награды нынешнего чемпионата Украины.

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка тоже по-разному провели два матча второй половины сезона. В Ровно они сумели забить два мяча на последних минутах игры с местным «Вересом» (отличились Андрей Цуриков и Гитис Паулаускас). В итоге заслуженная победа со счетом 2:0. Но затем уже у себя дома «Колос» неожиданно проиграл «Руху» 0:1. Здесь, кстати, решающий гол был пропущен на 3-й минуте встречи.

Добавило неприятностей в Ковалевке еще и очередное предупреждение опытного защитника Валерия Бондаренко. Теперь у него уже четыре желтые карточки в чемпионате и он будет вынужден пропустить предстоящий поединок с «Шахтером». А ведь оборона – это пока самая сильная сторона «Колоса» в нынешнем сезоне. По пропущенным голам ковалевцы занимают первое место – всего 11 мячей в 18 матчах.

Впрочем, Бондаренко и так, скорее всего, не вышел бы на поле «Арены-Львов», потому что находится в «Колосе» в аренде, а принадлежит «Шахтеру». По этой же причине тренерский штаб гостей не сможет рассчитывать на Дмитрия Топалова и Андрея Тотовицкого. В этой связи появляется возможность проявить себя тем футболистам, которые не так часто начинают игру в стартовом составе.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды до этого встречались 10 раз. Подавляющее преимущество «Шахтера», который выиграл 9 матчей. Один раз была зафиксирована ничья и еще ни одной победы у «Колоса». Разница голов 27-6. Вот и в первом круге в Ковалевке действующий чемпион страны добился успеха 2:0. Голы забили Назарина и Крыськив.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Невертон, Зубков, Сикан

«Колос»: Фесюн, Лучкевич, Бурда, Емец, Цуриков, Богданов, Демченко, Милько, Ильин, Диего, Паулаускас

Прогноз на противостояние:

Если «Шахтер» сыграет также как и в матче с «Кривбассом», то шансы на победу у него будут значительно выше. Впрочем, «Колос» может преподнести сюрприз, тнем более, что ему надо реабилитироваться за поражение в предыдущем туре. И все же предположим, что выиграют номинальные хозяева поля со счетом 2:1.

8 марта, пятница