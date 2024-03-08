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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.03.2024 18:00 – FT 3 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 20:15 |
2791
0

Шахтер – Колос – 3:2. Дубль Кевина, курьезный автогол Траоре. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 марта 2024, 20:15 |
2791
0
Шахтер – Колос – 3:2. Дубль Кевина, курьезный автогол Траоре. Видео голов
УПЛ

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос».

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Игра прошла на «Арене Львов». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».

УПЛ. 20-й тур. 8 марта

Шахтер – Колос – 3:2

Голы: Кевин, 50, 88, Траоре, 65 – Ильин, 8, Траоре, 90+5 (автогол)

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 0:1 Ильин, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Кевин, 50 мин.

ГОЛ! 2:1 Траоре, 65 мин.

ГОЛ! 3:1 Кевин, 89 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Автогол забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
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Источник Sport.ua
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