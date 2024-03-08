Шахтер – Колос – 3:2. Дубль Кевина, курьезный автогол Траоре. Видео голов
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8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос».
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Игра прошла на «Арене Львов». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».
УПЛ. 20-й тур. 8 марта
Шахтер – Колос – 3:2
Голы: Кевин, 50, 88, Траоре, 65 – Ильин, 8, Траоре, 90+5 (автогол)
Видеообзор матча ожидайте позже...
ГОЛ! 0:1 Ильин, 8 мин.
ГОЛ! 1:1 Кевин, 50 мин.
🔥 Яке виконання! ⚽️ Дебютний гол Кевіна за «Шахтар» 🧡#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/mN3TWPhEfJ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
ГОЛ! 2:1 Траоре, 65 мин.
⚽️ ЛАССІНА ТРАОРЕ РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
🔥 Нападник забиває гол у другому турі поспіль! 👏#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/j74osd7fXj
ГОЛ! 3:1 Кевин, 89 мин.
🔥 Кевін робить дубль! ⚽️⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
🧡 Другий гол півзахисника в матчі 🆚 «Колос» 👏#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/4T5SWLbICn
События матча
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