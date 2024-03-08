Марино ПУШИЧ: «Этого не должно быть во время соревнования за первое место»

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос» Ковалевка. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер «горняков» Марино Пушич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

– Поздравляем с победой! Когда вы пропустили на 8-й минуте и проигрывали 0:1 после первого тайма, как мотивировали команду в перерыве и благодаря чему переломили игру?



– Это был типичный гол – я имею в виду, что он произошел из-за нашей ошибки в матче с командой, которая играет довольно низко и много защищается, и поэтому было нелегко найти пространство в их обороне. Игра только что началась – и вдруг ты уже уступаешь 0:1. Мы, конечно, не должны были этого допустить, и мне эта ситуация совсем не понравилась.

Потом мы пытались играть в свой футбол, владели мячом, но не создали серьезных случаев: может, имели один-два момента, но принимали много ошибочных решений, играя слишком быстро и просто из-за середины поля. Также прессинг в тот момент был неидеальным. У меня в голове было несколько вариантов, как решить этот вопрос, и я выбрал соответствующий: мы знали, что много играли на половине поля соперника, могли хорошо прессинговать, поэтому я выпустил второго нападающего и вингера, и с тех пор мы играли с тремя защитниками.

И на самом деле во втором тайме мы фантастически продемонстрировали, как действовать, потому что изменили ритм, энергию игры, гораздо лучше противостояли атакам соперника. Я очень доволен вторым таймом – мы заслуживали забить голы и победить. Могу жаловаться только на то, что мы должны решать результат игры гораздо раньше, потому что имели много хороших шансов, но не забивали. И меня тоже немного огорчил последний гол, потому что пропустили два мяча во второй подряд игре. Этого не должно быть во время соревнования за первое место.

Но, если говорить в целом, мы заслужили эту победу, потому что изменили ритм после перерыва. Это была очень хорошая победа. Почему? Не только из-за трех очков, вы ведь можете увидеть везде: если вы играете последний матч в туре, а все ваши конкуренты теряют баллы, то вы чувствуете давление и часто тоже теряете баллы. Но мы их не потеряли и это хорошо для нас. Поэтому, подытоживая: я не доволен нашим первым таймом, очень доволен вторым таймом, и это хорошая победа, – сказал Пушич.

Видеообзор матча Шахтер – Колос – 3:2