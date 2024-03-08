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  4. «Очень плохо». Пушич оценил сложную победу Шахтера в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 20:28 | Обновлено 08 марта 2024, 20:30
1874
2

«Очень плохо». Пушич оценил сложную победу Шахтера в матче УПЛ

Тренер недоволен игрой в обороне

08 марта 2024, 20:28 | Обновлено 08 марта 2024, 20:30
1874
2
«Очень плохо». Пушич оценил сложную победу Шахтера в матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

«Шахтер» в непростом матче чемпионата Украины обыграл «Колос» со счетом 3:2. Игру во флеш-интервью оценил наставник Марино Пушич, который остался недоволен действиями команды в обороне.

«Замены в матче? Все просто. В первом тайме играли сами против себя. Были с мячом, но без моментов, было сложно найти решения в атаке. Сложно играть против тех, кто защищается в 11 человек. Поэтому нам нужно было меняться и делать замены. И во втором тайме мы играли фантастически, много моментов. Учитывая качество моментов, могли решать все раньше».

«Я считаю, что мы заслужили победу, но я недоволен первым таймом, поэтому были замены в перерыве. Снова пропустили два гола? Оборона – очень плохая часть нашей игры, снова дважды нам забили. Я уже сказал игрокам. Очень плохо», – сказал Пушич во флеш-интервью.

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Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Fant24
Слабее кротов чем сейчас еще было 
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-2
maxno
Отлично 2 пропустили это хорошо. А забивать судьи помогут пенальти удаления нарисуют.
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-3
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