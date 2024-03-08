«Очень плохо». Пушич оценил сложную победу Шахтера в матче УПЛ

«Шахтер» в непростом матче чемпионата Украины обыграл «Колос» со счетом 3:2. Игру во флеш-интервью оценил наставник Марино Пушич, который остался недоволен действиями команды в обороне.

«Замены в матче? Все просто. В первом тайме играли сами против себя. Были с мячом, но без моментов, было сложно найти решения в атаке. Сложно играть против тех, кто защищается в 11 человек. Поэтому нам нужно было меняться и делать замены. И во втором тайме мы играли фантастически, много моментов. Учитывая качество моментов, могли решать все раньше».

«Я считаю, что мы заслужили победу, но я недоволен первым таймом, поэтому были замены в перерыве. Снова пропустили два гола? Оборона – очень плохая часть нашей игры, снова дважды нам забили. Я уже сказал игрокам. Очень плохо», – сказал Пушич во флеш-интервью.