Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.03.2024 18:00 – FT 3 : 2
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 19:58 | Обновлено 08 марта 2024, 20:04
1170
27

Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом

Донецкий клуб возглавил турнирную таблицу

08 марта 2024, 19:58 | Обновлено 08 марта 2024, 20:04
1170
27
Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Шахтер» – «Колос» – 3:2

Голы: Кевин (50, 89), Траоре (65) – Ильин (8), Траоре (95, автогол)

Предупреждения: Криськив (53) – Черноморец (74), Кукош (75)

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо (Кевин, 46), Крыськив, Назарина (Траоре, 46), Бондаренко (Цуканов, 92), Судаков, Зубков (Швед, 92), Сикан (Азаров, 78)

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Богданов (Милько, 57), Кукош, Демченко (Ориховский, 83), Велетень (Салабай, 46), Ильин (Рангел, 75), Паулаускас (Безбородько, 74)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Шахтер – Колос – 3:2. Дубль Кевина, курьезный автогол Траоре. Видео голов
Днепр-1 – Рух – 0:1. Фиаско лидера в 4-часовой игре с автоголом. Видеообзор
ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»
Футбол | 08 марта 2024, 12:34 7
РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»
РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»

Главный тренер сборной Украины – о подготовке к матчу против Боснии и Герцеговины

Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Футбол | 08 марта 2024, 15:03 2
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко

Защитник «Арсенала» уже тренируется в общей группе

Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2024, 23:08
Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Футбол | 08.03.2024, 19:46
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Другие виды | 08.03.2024, 06:05
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Осечка Динамо, Оболонь получила штраф, Шахтер подаст в суд на форварда
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига конференций без динамо
Не могу найти таблицу действующий чемпион Шахтёр как всегда на первом получается ,а на каком месте кипрские опзжшные дырявые автобусники на своём любимом месте 4 или на пятом
Ответить
+6
Злий Глобинець
З перемогою, Чемпіони! Браво!
Нарешті турнірна таблиця УПЛ набуває нормального вигляду. Давно пора!
Ответить
+6
AK.228
Окремий привіт Шлюхе Фаньке… Кевін - дубль!!!
Що з єбалом, Фанька!?😂
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
У опезежешників дводенний траур
З перемогою, Шахтар!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
Фанькин кот
Шахтёр чемпион! И это не обсуждается!
А дынамке суркисовой желаю финишировать на 5 месте. Пусть реабилитируется и хотя бы в группу ЛК выйдет.
Ответить
+5
ptolemeus
Дуже-дуже жаль глорів Динамо. Вони надіялись, що Шахтар услід за Днонамо теж втратить очки... Але відбулась просто тотальна нахабна ЗРАДА! Зрада очікувань глорів ДК! Ахахахахахах
Пацани, не розстраюйтесь, ну не повезло, ну не подфартило, буває... )))))
Шахтар вітаю з майбутнім чемпіонством. Об'єктивно, по грі - найсильніша команда УПЛ на даний момент.
Ответить
+5
Показать Скрыть 5 ответов
mayakovskiy1
Не очень понятно почему лучшие игроки сидят на банке, а играть выходит пол команды мертвецов. Почему сидит Гога, но играет Конопля? Почему сидит Кевин, Невертон?
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Шахтар - перший!?
Що з єбалом, опзж!?))
Ответить
+3
Alexander Киев
Зупиніть цю машину 💥🔥😂
Траоре 👌
Ответить
+3
Лига конференций без динамо
Чемпион на изи как и говорил выиграл,а дырявые с четвертого будут кукарекать сейчас и смоктать с проглотом и смотреть на первое место на котором как всегда действующий чемпион Шахтёр 
Ответить
+1
Max-Morlock
Арбітр компенсував 3 хвилини.
Но Резник сегодня лох.
И Мышкину надо меньше шастать и давать интервью.
Колос больше 2-х не пропускал и Козыряцкий решил им выписать субсидию.
Ответить
-5
serhiy
Вольова перемога  ))) 3-2 ))) Гра забудиться,а рахунок залишиться )))
 Одне радує в сьогоднішній грі кротів -пропускають кожен матч .
Ответить
-7
Vitaliksaj
Договорняки стали интересней😀
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 08:01 6
Футбол
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
07.03.2024, 23:29 6
Футбол
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели финальную дуэль взглядов накануне боя
07.03.2024, 19:20
Бокс
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 221
Футбол
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
Стало известно, какую сумму получит Халеп в качестве компенсации
06.03.2024, 22:01
Теннис
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
07.03.2024, 06:59 7
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем