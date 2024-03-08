Удачные замены и смена лидера. Шахтер одержал волевую над Колосом
Донецкий клуб возглавил турнирную таблицу
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 20 тур.
«Шахтер» – «Колос» – 3:2
Голы: Кевин (50, 89), Траоре (65) – Ильин (8), Траоре (95, автогол)
Предупреждения: Криськив (53) – Черноморец (74), Кукош (75)
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо (Кевин, 46), Крыськив, Назарина (Траоре, 46), Бондаренко (Цуканов, 92), Судаков, Зубков (Швед, 92), Сикан (Азаров, 78)
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Богданов (Милько, 57), Кукош, Демченко (Ориховский, 83), Велетень (Салабай, 46), Ильин (Рангел, 75), Паулаускас (Безбородько, 74)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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Що з єбалом, Фанька!?😂
З перемогою, Шахтар!!!
А дынамке суркисовой желаю финишировать на 5 месте. Пусть реабилитируется и хотя бы в группу ЛК выйдет.
Пацани, не розстраюйтесь, ну не повезло, ну не подфартило, буває... )))))
Шахтар вітаю з майбутнім чемпіонством. Об'єктивно, по грі - найсильніша команда УПЛ на даний момент.
Що з єбалом, опзж!?))
Траоре 👌
Но Резник сегодня лох.
И Мышкину надо меньше шастать и давать интервью.
Колос больше 2-х не пропускал и Козыряцкий решил им выписать субсидию.
Одне радує в сьогоднішній грі кротів -пропускають кожен матч .