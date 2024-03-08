Шахтер Донецк

Шахтер – Колос. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 20 тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 8 марта, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Колос». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 18:00.
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В прошлом туре «горняки» разгромили «Кривбасс» со счетом 5:2, а на этой неделе донецкий клуб записал в свой актив еще три очка, начисленные за техническое поражение «Александрии». Таким образом, «Шахтер» в турнирной таблице вышел на второе место с отставанием в одно очко от лидера чемпионата, которым является «Днепр-1». При этом «горняки» провели на два матча меньше по сравнению с днепрянами. «Колос» разместился в середине турнирной таблицы. В прошлом туре ковалевцы на своем поле с минимальным счетом уступили «Руху».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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