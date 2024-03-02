Еще год-два назад эти команды пребывали в элите украинского футбола и вели борьбу за места в еврокубковых турнирах. Но сейчас им приходиться решать совсем другие задачи. «Александрия» и «Заря» стремятся подняться выше из зоны вылета и переходных матчей.

Александрия

В предыдущем туре на своем поле подопечные Руслана Ротаня показали хороший футбол и сыграли вничью 0:0 с донецким «Шахтером». Но затем оказалось, что из-за ошибки тех людей, которые отвечают за правильное оформление документации, в игре принимал участие Иван Калюжный, который не мог этого делать. В итоге получился скандал и теперь, скорее всего, «Александрия» лишится набранного очка.

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Конечно, такая история станет еще одним уроком для всех и будут сделаны определенные выводы. Жаль только, что футболисты и тренеры отдали так много сил, а все может оказаться напрасно. Ну, да ладно. Как говорят, проехали. Надо смотреть вперед и постараться играть дальше в том же ключе и набирать очки.

Что касается предстоящей игры, то понятно, что «Александрия» никуда не уезжала после матча с «Шахтером», а в спокойной обстановке готовилась ко встречи с «Зарей». Иван Калюжный уже заявлен официально, так что по нему нет никаких вопросов. А, учитывая неплохую конкуренцию футболистов за место в основном составе, у тренерского штаба есть возможность внести некоторые коррективы. К примеру, уже с первых минут могут выйти на поле бразильские легионеры Джевани и Де, что придаст остроты в атаке. Возможны и другие варианты. Главное, теперь, чтобы все были здоровы.

Заря

Луганская команда начала вторую половину сезона успехом над полтавской «Ворсклой» 1:0 в Житомире. Победный гол в конце первого тайма забил хорватский легионер Яков Башич, который в том поединке дебютировал за «Зарю». В остальном же мы увидели все знакомые лица.

Кстати, среди них не было защитника луганчан Романа Вантуха, который тогда еще не был готов играть после восстановления от травмы. Но, по словам самого футболиста, он уже надеется выйти на поле в поединке против «Александрии».

А еще победа над «Ворсклой» стала первой под руководством Юрия Коваля и всего третьей для команды в сезоне в 15 матчах. Уже и не припомнишь, когда такое было у «Зари». Наоборот, в памяти сразу возникает потрясающая победная серия луганского клуба во втором круге предыдущего сезона. Так, может быть, вскоре мы увидим новую выигрышную серию?

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата страны соперники играли на стадионе «Левый берег» в Киевской области и та встреча завершилась вничью 0:0. А всего команды провели в Премьер-Лиге 25 матчей. У «Зари» 10 побед, у «Александрии» - 8. Еще 7 раз победитель не был определен.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Копина, Логинов, Кампос, Мартынюк, Ковалец, Калюжный, Калитвинцев, Шулянский, Михайленко, Де

«Заря»: Сапутин, Рейс, Джордан, Батагов, Бутко, Яцик, Башич, Кирюханцев, Чурко, Антюх, Герреро

Прогноз на противостояние:

Соперники вполне достойны друг друга и поэтому матч должен получиться интересным и боевым. Предположим, что игра завершится вничью 1:1.

3 марта, воскресенье