Удаление не повлияло. Александрия и Заря сыграли вничью

В воскресенье, 3 марта, ФК «Александрия» и луганская «Заря» встретились в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу. «Александрия» в прошлом туре отметилась хорошей игрой и ничьей против донецкого «Шахтера», а также недоразумением с заявкой Ивана Калюжного. Теперь команде грозит техническое поражение. «Заря» в 18-м туре прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Эта победа стала для черно-белых лишь третьей в текущем чемпионате.

Руслан Ротань не осуществил никаких изменений в стартовом составе по сравнению с поединком против «горняков». Юрий Коваль в своей «основе» заменил только одного исполнителя: вместо Антюха с первых минут играл Бугай.

Команды начали матч в неторопливом темпе. В первой трети тайма небольшим игровым и территориальным преимуществом владели гости. Они заработали несколько перспективных штрафных ударов. Один из них завершился попаданием в перекладину. Случилось это после мощного удара Яцика. Шевченко задел мяч рукой, и он попал в каркас ворот.

Во второй половине тайма футболисты «Александрии» значительно ускорились. Благодаря этому они смогли прижать гостей к их воротам и создать несколько опасных моментов. На 30-й минуте после прострела с левого фланга Кулаков сбросил мяч под удар Калитвинцеву, который пытался поразить дальний угол ворот, но промахнулся. На предпоследней минуте тайма после острой передачи в штрафную Джордан неудачно выбил мяч головой, и тот оказался у Михайленко. Игрок «Александрии» нанес удар примерно с 12 метров, но не попал в ворота.

В начале второго тайма ситуация изменилась. Преимуществом завладели подопечные Коваля. Они двигались быстрее, чем в первом тайме, что позволяло больше владеть мячом и чаще атаковать. На первой минуте Герреро получил передачу на ход, вошел в штрафную и нанес удар с района левого угла вратарской площадки. Мяч пролетел рядом с дальней стойкой ворот. Через десять минут «александрийцы» под прессингом потеряли мяч вблизи штрафной. Кирюханцев приблизился к воротам и пытался попасть в дальний угол. Неточно. На 71-й минуте Яцик с правого фланга вошел в штрафную, пытался прострелить, но защитник сыграл на перехвате. Мяч снова отскочил к Яцику, тот пробил с острого угла, однако в ворота не попал.

Казалось, что «Заря» до финального свистка сможет воплотить свое преимущество в забитый гол. Но на 72-й минуте произошло удаление: Джордан за фол в центре поля получил вторую желтую карточку. Кстати, первое предупреждение бразильский защитник получил из-за собственной ошибки, в результате которой он потерял мяч и был вынужден фолить, чтобы сорвать атаку хозяев.

«Александрия», получив численное преимущество, попыталась завладеть инициативой. Они могли забить почти сразу. На 73-й минуте Калитвинцев прострелил от правой линии штрафной, Башич сыграл на перехвате, Кулаков пытался добить мяч в ворота, но Сапутин бросился в ноги и не позволил нанести удар. Через минуту Яцык на углу штрафной обыграл соперника и пробил в ближний угол. Шевченко забрал мяч в руки.

Ротань выпустил троих свежих атакующих футболистов. Территориальное преимущество перешло на сторону хозяев. Однако «Заря» не села в глухую оборону. Гости пытались играть так же, как и до удаления. На 79-й минуте Герреро пробил с линии полукруга штрафной, Шевченко отбил в падении. Кстати, это был только третий удар в створ ворот для обеих команд за весь матч. На 89-й минуте Герреро чуть не убежал от всех защитников «Александрии». Кампосу пришлось сбить панамского нападающего.

Матч так и завершился нулевой ничьей. Заслужила ли какая-нибудь из команд на победу? Пожалуй, нет, учитывая количество ударов в створ ворот: 1:2 в пользу «Зари».

«Александрия» продолжила свою «сухую» серию на своем поле. Команда не пропускает уже 315 минут. Беспроигрышная гостевая серия «Зари» в УПЛ достигла четырех матчей. Голкипер «Александрии» Никита Шевченко провел 50-й матч в УПЛ без пропущенных голов.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:0

Предупреждения: Логинов (18), Ротань (56, главный тренер), Кампос (89) – Джордан (63), Мышнев (68), Герреро (89)..

Удаление: Джордан (72, второе предупреждение).

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев (Джевани, 77), Кулаков (Де, 77), Шулянский (Беляев, 66), Логинов, Мартынюк, Калюжный (Сигеев, 77), Кампос, Копина (Скорко, 79), Михайленко.

«Заря»: Сапутин, Рейс (Вантух, 79), Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко (Мышнев, 65), Бугай (Антюх, 65), Герреро, Кирюханцев (Боль, 90+3).

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Ника» (г. Александрия, Кировоградская область).

АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА