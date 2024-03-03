Александрия – Заря – 0:0. За что удалили Джордана? Видеообзор матча

В матче 19-го тура УПЛ Александрия и луганская Заря не выявили лучшего. Игра завершилась вничью (0:0).

Заря доигрывала матч в меньшинстве, потому что на 72-й минуте бразилец Андерсон Джордан получил красную карточку.

Александрия прервала домашнюю проигрышную серию в матчах с Зарей, которая насчитывала три матча.

УПЛ. 19-й тур, 3 марта

Александрия – Заря – 0:0

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