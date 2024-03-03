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Чемпионат Украины
Александрия
03.03.2024 15:30 – FT 0 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 22:35 | Обновлено 03 марта 2024, 22:43
141
0

Александрия – Заря – 0:0. За что удалили Джордана? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

03 марта 2024, 22:35 | Обновлено 03 марта 2024, 22:43
141
0
Александрия – Заря – 0:0. За что удалили Джордана? Видеообзор матча
УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ Александрия и луганская Заря не выявили лучшего. Игра завершилась вничью (0:0).

Заря доигрывала матч в меньшинстве, потому что на 72-й минуте бразилец Андерсон Джордан получил красную карточку.

Александрия прервала домашнюю проигрышную серию в матчах с Зарей, которая насчитывала три матча.

УПЛ. 19-й тур, 3 марта

Александрия – Заря – 0:0

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
Джордан (Заря) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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