Руслан РОТАНЬ: «Судейство было очень неквалифицированным»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 19-го тура УПЛ против «Зари» (0:0).

«Мне очень понравилась моя команда сегодня. Она стремилась к победе и боролась не только с полем. Мы хотели играть в футбол, даже на таком поле порой это удавалось.

Но есть волнение относительно завершающей фазы, где мы не реализовали те моменты, которые имели. Это из-за волнения, ведь стремимся достичь результата. Он нам нужен как никогда.

Я сказал ребятам, что они молодцы. Если мы будем в таком же духе работать, то все придет: и голы, и победы.

Судейство было очень неквалифицированным. Не может быть судейство не на стороне футбола. Судейство должно быть квалифицированным, если это не так – это проблема», – сказал Ротань.