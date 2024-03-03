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Александрия
03.03.2024 15:30 – FT 0 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 21:05 |
1373
1

Руслан РОТАНЬ: «Судейство было очень неквалифицированным»

Главный тренер «Александрии» – о матче против «Зари»

03 марта 2024, 21:05 |
1373
1
Руслан РОТАНЬ: «Судейство было очень неквалифицированным»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 19-го тура УПЛ против «Зари» (0:0).

«Мне очень понравилась моя команда сегодня. Она стремилась к победе и боролась не только с полем. Мы хотели играть в футбол, даже на таком поле порой это удавалось.

Но есть волнение относительно завершающей фазы, где мы не реализовали те моменты, которые имели. Это из-за волнения, ведь стремимся достичь результата. Он нам нужен как никогда.

Я сказал ребятам, что они молодцы. Если мы будем в таком же духе работать, то все придет: и голы, и победы.

Судейство было очень неквалифицированным. Не может быть судейство не на стороне футбола. Судейство должно быть квалифицированным, если это не так – это проблема», – сказал Ротань.

События матча

72’
Джордан (Заря) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря Руслан Ротань пресс-конференция
Источник ФК Александрия
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Комментарии 1
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didora
Судді не такі. Може й не такі. А чому ж нічого не говориш про попередню гру де ви з Калюжним облажались!!!
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