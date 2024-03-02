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Чемпионат Украины
Александрия
03.03.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 21:57 |
32
0

Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 21:57 |
32
0
Александрия – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК «Заря»

В воскресенье, 3 марта, ФК «Александрия» и луганская «Заря» встретятся в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало назначено на 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Александрия» в прошлом туре отметилась хорошей игрой и ничьей против донецкого «Шахтера», а также недоразумением с заявкой Ивана Калюжного. Теперь команде грозит техническое поражение. «Заря» в минувшем туре прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Эта победа стала для «черно-белых» лишь третьей в текущем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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