В воскресенье, 3 марта, ФК «Александрия» и луганская «Заря» встретятся в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало назначено на 15:30.

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«Александрия» в прошлом туре отметилась хорошей игрой и ничьей против донецкого «Шахтера», а также недоразумением с заявкой Ивана Калюжного. Теперь команде грозит техническое поражение. «Заря» в минувшем туре прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Эта победа стала для «черно-белых» лишь третьей в текущем чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.