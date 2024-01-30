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Испания
30 января 2024, 11:05 | Обновлено 30 января 2024, 12:31
1485
0

Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3

29 января завершился последний матч 22-го тура Ла Лиги

30 января 2024, 11:05 | Обновлено 30 января 2024, 12:31
1485
0
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

26-29 января состоялись матчи 22-го тура Ла Лиги.

«Жирона» в гостях минимально обыграла «Сельту» со счетом 1:0. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Валери.

«Реал» Мадрид вместе с украинским кипером Андреем Луниным вырвал победу на выезде у «Лас-Пальмаса» 2:1. Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).

«Барселона» в скандальной встрече уступила «Вильярреалу» 3:5 на своем поле. Подопечные Хави могли вырвать победу на 90+2-й при 3:3, однако арбитр отменил пенальти, который изначально назначил в ворота «желтой субмарины», а затем гости дважды забили на последних минутах.

«Атлетико» на классе победил «Валенсию» 2:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 55 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.

На третье место вышел «Атлетико» (44). У «Барсы» также 44 пункта, но по разнице забитых и пропущенных выше находятся именно «матрасники». Топ-5 замыкает «Атлетик» с 42 очками.

«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 32 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 22-й тур. 26-29 января

  • Альмерия – Алавес – 0:3
  • Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0
  • Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2
  • Барселона – Вильярреал – 3:5
  • Мальорка – Бетис – 0:1
  • Сельта – Жирона – 0:1
  • Кадис – Атлетик – 0:0
  • Севилья – Осасуна – 1:1
  • Атлетико – Валенсия – 2:0
  • Хетафе – Гранада – 2:0

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

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Источник Sport.ua
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