Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3

26-29 января состоялись матчи 22-го тура Ла Лиги.

«Жирона» в гостях минимально обыграла «Сельту» со счетом 1:0. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Валери.

«Реал» Мадрид вместе с украинским кипером Андреем Луниным вырвал победу на выезде у «Лас-Пальмаса» 2:1. Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).

«Барселона» в скандальной встрече уступила «Вильярреалу» 3:5 на своем поле. Подопечные Хави могли вырвать победу на 90+2-й при 3:3, однако арбитр отменил пенальти, который изначально назначил в ворота «желтой субмарины», а затем гости дважды забили на последних минутах.

«Атлетико» на классе победил «Валенсию» 2:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 55 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.

На третье место вышел «Атлетико» (44). У «Барсы» также 44 пункта, но по разнице забитых и пропущенных выше находятся именно «матрасники». Топ-5 замыкает «Атлетик» с 42 очками.

«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 32 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 22-й тур. 26-29 января

Альмерия – Алавес – 0:3

– 0:3 Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0

Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2

– 1:2 Барселона – Вильярреал – 3:5

– 3:5 Мальорка – Бетис – 0:1

– 0:1 Сельта – Жирона – 0:1

– 0:1 Кадис – Атлетик – 0:0

Севилья – Осасуна – 1:1

Атлетико – Валенсия – 2:0

– Валенсия – 2:0 Хетафе – Гранада – 2:0

Таблица Ла Лиги после 22-го тура