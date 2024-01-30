Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
29 января завершился последний матч 22-го тура Ла Лиги
26-29 января состоялись матчи 22-го тура Ла Лиги.
«Жирона» в гостях минимально обыграла «Сельту» со счетом 1:0. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. Довбик отыграл весь поединок, а Цыганков был заменен на 83-й минуте на Валери.
«Реал» Мадрид вместе с украинским кипером Андреем Луниным вырвал победу на выезде у «Лас-Пальмаса» 2:1. Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).
«Барселона» в скандальной встрече уступила «Вильярреалу» 3:5 на своем поле. Подопечные Хави могли вырвать победу на 90+2-й при 3:3, однако арбитр отменил пенальти, который изначально назначил в ворота «желтой субмарины», а затем гости дважды забили на последних минутах.
«Атлетико» на классе победил «Валенсию» 2:0. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.
Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании 2023/24 продолжает удерживать «Жирона» с 55 очками, вторым идет «Реал» с 51 баллом и игрой в запасе.
На третье место вышел «Атлетико» (44). У «Барсы» также 44 пункта, но по разнице забитых и пропущенных выше находятся именно «матрасники». Топ-5 замыкает «Атлетик» с 42 очками.
«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 32 пунктами.
Ла Лига 2023/24. 22-й тур. 26-29 января
- Альмерия – Алавес – 0:3
- Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 0:0
- Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2
- Барселона – Вильярреал – 3:5
- Мальорка – Бетис – 0:1
- Сельта – Жирона – 0:1
- Кадис – Атлетик – 0:0
- Севилья – Осасуна – 1:1
- Атлетико – Валенсия – 2:0
- Хетафе – Гранада – 2:0
Таблица Ла Лиги после 22-го тура
CLASIFICACIÓN | ¡El @GironaFC sigue líder tras 22 jornadas disputadas en #LALIGAEASPORTS! 🔝❤️ pic.twitter.com/ZcvnTTapDm— LALIGA (@LaLiga) January 29, 2024
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Поединок состоится 30 января в 21:30 по Киеву
Базовый день матчей – 3 апреля