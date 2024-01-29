Атлетико обыграл Валенсию и вошел в топ-3 Ла Лиги. Яремчук вышел на замену
У мадридцев голы забили Самуэль Лино и Мемфис Депай
В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома победил «Валенсию» (2:0).
У мадридцев голы забили Самуэль Лино (45+4 мин) и Мемфис Депай (57 мин).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену у летучих мышей на 55-й минуте.
Одержав 4-ю победу подряд, «Атлетико» набрал 44 очка и вошел в топ-3, опередив по дополнительным критериям «Барселону» (44).
«Валенсия» с Романом Яремчуком имеет 32 очка и идет на 8-й позиции в турнирной таблице.
Ла Лига. 22-й тур, 28 января
Атлетико – Валенсия – 2:0
Голы: Лино, 45+4, Депай, 57
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Самуэль Лино, 45+4 мин.
ГОЛ! 2:0. Мемфис Депай, 57 мин.
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