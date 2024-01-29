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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Валенсия
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Испания
29 января 2024, 00:10 | Обновлено 29 января 2024, 00:49
222
0

Атлетико обыграл Валенсию и вошел в топ-3 Ла Лиги. Яремчук вышел на замену

У мадридцев голы забили Самуэль Лино и Мемфис Депай

29 января 2024, 00:10 | Обновлено 29 января 2024, 00:49
222
0
Атлетико обыграл Валенсию и вошел в топ-3 Ла Лиги. Яремчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома победил «Валенсию» (2:0).

У мадридцев голы забили Самуэль Лино (45+4 мин) и Мемфис Депай (57 мин).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену у летучих мышей на 55-й минуте.

Одержав 4-ю победу подряд, «Атлетико» набрал 44 очка и вошел в топ-3, опередив по дополнительным критериям «Барселону» (44).

«Валенсия» с Романом Яремчуком имеет 32 очка и идет на 8-й позиции в турнирной таблице.

Ла Лига. 22-й тур, 28 января

Атлетико – Валенсия – 2:0

Голы: Лино, 45+4, Депай, 57

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Самуэль Лино, 45+4 мин.

ГОЛ! 2:0. Мемфис Депай, 57 мин.

Фотогалерея

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Атлетико - Валенсия Самуэль Лино Мемфис Депай видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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