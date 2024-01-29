Атлетико – Валенсия – 2:0. Яремчук не помог. Видео голов и обзор матча
«Атлетико» благодаря победе сместил «Барселону» на четвертое место
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома принимал «Валенсию».
За несколько секунд до конца первого тайма хозяева вышли вперед. Гол забил Лино.
На 55-й минуте на поле вышел Роман Яремчук. Спустя две минуты после этого Депай удвоил преимущество «матрасников». Счет остался неизменным до конца матча.
Победа позволила команде Симеоне подняться на третье место в турнирной таблице. У «Атлетико» теперь 44 очка. «Валенсия» идет на восьмом месте, имея в активе 32 очка.
Чемпионат Испании. 22-й тур. 28 января.
Атлетико – Валенсия – 2:0
Голы: Лино (45+5), Депай (57)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пока не показывает того уровня футбола, за который клуб заплатил 70 миллионов евро
Обзор главных событий Australian Open 2024