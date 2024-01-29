В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома принимал «Валенсию».

За несколько секунд до конца первого тайма хозяева вышли вперед. Гол забил Лино.

На 55-й минуте на поле вышел Роман Яремчук. Спустя две минуты после этого Депай удвоил преимущество «матрасников». Счет остался неизменным до конца матча.

Победа позволила команде Симеоне подняться на третье место в турнирной таблице. У «Атлетико» теперь 44 очка. «Валенсия» идет на восьмом месте, имея в активе 32 очка.

Чемпионат Испании. 22-й тур. 28 января.

Атлетико – Валенсия – 2:0

Голы: Лино (45+5), Депай (57)

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