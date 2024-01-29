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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Валенсия
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Испания
29 января 2024, 04:44 | Обновлено 29 января 2024, 05:46
127
0

Атлетико – Валенсия – 2:0. Яремчук не помог. Видео голов и обзор матча

«Атлетико» благодаря победе сместил «Барселону» на четвертое место

29 января 2024, 04:44 | Обновлено 29 января 2024, 05:46
127
0
Атлетико – Валенсия – 2:0. Яремчук не помог. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» дома принимал «Валенсию».

За несколько секунд до конца первого тайма хозяева вышли вперед. Гол забил Лино.

На 55-й минуте на поле вышел Роман Яремчук. Спустя две минуты после этого Депай удвоил преимущество «матрасников». Счет остался неизменным до конца матча.

Победа позволила команде Симеоне подняться на третье место в турнирной таблице. У «Атлетико» теперь 44 очка. «Валенсия» идет на восьмом месте, имея в активе 32 очка.

Чемпионат Испании. 22-й тур. 28 января.

Атлетико – Валенсия – 2:0

Голы: Лино (45+5), Депай (57)

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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