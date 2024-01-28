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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.01.2024 22:00 – 25 0 : 0
Валенсия
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Испания
28 января 2024, 21:29 | Обновлено 28 января 2024, 21:39
92
1

Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч Ла Лиги против Атлетико

Поединок 22-го тура чемпионата Испании начнется 28 января в 22:00

28 января 2024, 21:29 | Обновлено 28 января 2024, 21:39
92
1
Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч Ла Лиги против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Валенсии» на матч 22-го тура чемпионата Испании.

Яремчук начнет гостевой поединок против команды «Атлетико» на скамейке запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 28 января в 22:00 по киевскому времени.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».

Он провел за «летучих мышей» 18 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

Стартовые составы команд на матч Атлетико Валенсия

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук стартовые составы
Источник Sport.ua
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Iigor6583
Пора вже переходити від поліровки лавки до  зеленого газону.
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