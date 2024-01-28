Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч Ла Лиги против Атлетико
Поединок 22-го тура чемпионата Испании начнется 28 января в 22:00
Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве «Валенсии» на матч 22-го тура чемпионата Испании.
Яремчук начнет гостевой поединок против команды «Атлетико» на скамейке запасных.
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Встреча начнется 28 января в 22:00 по киевскому времени.
Роман Яремчук перешел в «Валенсию» летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского «Брюгге».
Он провел за «летучих мышей» 18 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
Стартовые составы команд на матч Атлетико – Валенсия
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/qDPym2oUWx— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 28, 2024
⚽ Here's our starting XI 🆚 @atletienglish— Valencia CF (@valenciacf_en) January 28, 2024
#AtletiValencia 🏧🦇 pic.twitter.com/PnzyLVQE1V
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