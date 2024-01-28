Атлетико Мадрид

В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «матрасники» имеют в своем активе 41 очко и идут четвертыми, а «Валенсия» с Романом Яремчуком, набрав 32 балла, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ