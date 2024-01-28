Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Валенсия. Яремчук – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.01.2024 22:00 – 25 0 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 января 2024, 22:00 |
519
0

Атлетико – Валенсия. Яремчук – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 22:00 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

28 января 2024, 22:00 |
519
0
Атлетико – Валенсия. Яремчук – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «матрасники» имеют в своем активе 41 очко и идут четвертыми, а «Валенсия» с Романом Яремчуком, набрав 32 балла, занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетико – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Яремчук заявлен в резерве Валенсии на матч Ла Лиги против Атлетико
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Атлетико Мадрид Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии
Футбол | 28 января 2024, 20:39 1
Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии
Черноморец выиграл контрольный матч у команды из Северной Македонии

Подопечные Романа Григорчука обыграли команду «Брера» Струмица

Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой
Футбол | 28 января 2024, 13:52 9
Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой
Что Довбик и Цыганков? Жирона огласила состав на матч с Сельтой

Команды начнут поединок в 15:00 по Киеву

Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Теннис | 28.01.2024, 14:31
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Футбол | 28.01.2024, 11:40
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Хави свой шанс не использовал. Но не он главная беда Барсы
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Биатлон | 28.01.2024, 09:09
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 51
Теннис
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
27.01.2024, 00:17 4
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
27.01.2024, 13:11 2
Биатлон
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
27.01.2024, 20:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем