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  4. Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Испания
29 января 2024, 10:25 |
1669
1

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?

Команда Довбика и Цыганкова является вторым фаворитом, Лунин и «сливочные» – первые

29 января 2024, 10:25 |
1669
1
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 5.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.25.

Перед 22-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 4.50. Подопечные Мичела минимально обыграли «Сельту» 1:0, но коэффициент все равно повысился.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 55 очками после 22 туров. У «Реала» 54 пункта, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Атлетико» (44), на четвертом – «Барселона» (44).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 22 тура:

  1. Реал Мадрид – 1.25
  2. Жирона – 5.00
  3. Барселона – 12.00
  4. Атлетико Мадрид – 25.00
  5. Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 3 февраля 2024 года. Встреча 23-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 22:00 на своем поле против «Реала Сосьедад».

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Источник Sport.ua
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Xvalenok03
Раз поднялся значит меньше шансов.
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