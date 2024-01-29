Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 5.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.25.

Перед 22-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 4.50. Подопечные Мичела минимально обыграли «Сельту» 1:0, но коэффициент все равно повысился.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 55 очками после 22 туров. У «Реала» 54 пункта, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Атлетико» (44), на четвертом – «Барселона» (44).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 22 тура:

Реал Мадрид – 1.25 Жирона – 5.00 Барселона – 12.00 Атлетико Мадрид – 25.00 Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 3 февраля 2024 года. Встреча 23-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 22:00 на своем поле против «Реала Сосьедад».