Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор

В воскресенье, 28 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Сельта» и «Жирона». Игра прошла в Виго на «Эстадио Балаидос». Победу одержали подопечные Мичела со счетом 1:0.

Украинские звезды «Жироны» Цыганков и Довбик были заявлены сегодня в стартовом составе гостей. Артем отыграл полный матч, а Виктор был заменен на 83-й минуте.

Автором единственного гола в матче стал Португес.

Каталонский клуб вышел в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.

Чемпионат Испании 22 тур

«Сельта» – «Жирона» – 0:1



Гол: Португес, 20.

Видеообзор матча (ожидается)

ГОЛ! Португес, 20 мин.