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  4. Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Чемпионат Испании
Сельта
28.01.2024 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
28 января 2024, 17:34 | Обновлено 28 января 2024, 18:08
8661
0

Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги

28 января 2024, 17:34 | Обновлено 28 января 2024, 18:08
8661
0
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В воскресенье, 28 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Сельта» и «Жирона». Игра прошла в Виго на «Эстадио Балаидос». Победу одержали подопечные Мичела со счетом 1:0.

Украинские звезды «Жироны» Цыганков и Довбик были заявлены сегодня в стартовом составе гостей. Артем отыграл полный матч, а Виктор был заменен на 83-й минуте.

Автором единственного гола в матче стал Португес.

Каталонский клуб вышел в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.

Чемпионат Испании 22 тур

«Сельта» – «Жирона» – 0:1

Гол: Португес, 20.

Видеообзор матча (ожидается)

ГОЛ! Португес, 20 мин.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
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Источник Sport.ua
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