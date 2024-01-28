Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 28 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Сельта» и «Жирона». Игра прошла в Виго на «Эстадио Балаидос». Победу одержали подопечные Мичела со счетом 1:0.
Украинские звезды «Жироны» Цыганков и Довбик были заявлены сегодня в стартовом составе гостей. Артем отыграл полный матч, а Виктор был заменен на 83-й минуте.
Автором единственного гола в матче стал Португес.
Каталонский клуб вышел в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.
Чемпионат Испании 22 тур
«Сельта» – «Жирона» – 0:1
Гол: Португес, 20.
Видеообзор матча (ожидается)
ГОЛ! Португес, 20 мин.
События матча
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