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Чемпионат Испании
Сельта
28.01.2024 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
28 января 2024, 18:11 | Обновлено 28 января 2024, 19:02
5315
0

Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге

Мичел прокомментировал последний матч против «Сельты»

28 января 2024, 18:11 | Обновлено 28 января 2024, 19:02
5315
0
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 28 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Сельта» и «Жирона». Игра прошла в Виго на «Эстадио Балаидос». Победу одержали каталонцы со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого матча и высказался о борьбе с «Реалом» за чемпионство в Ла Лиге.

«Матч был очень сложным. Мы нашли в себе силы хорошо сыграть на поле соперника. Шансы были у обеих команд, но психологически команда хорошо себя проявила. Мы всегда стремимся двигаться к воротам соперника. Дальше мы думаем только о «Реале Сосьедад».

Эти три очка приближают нас к еврокубкам. Мечты о Лиге чемпионов? Будем об этом думать, когда до конца соревнований останется десять игр. Сейчас «Реал» побеждает с невероятной легкостью, а нам не так просто даются победы. Сегодня мы не на уровне «Реала» и еще рано говорить о нашей борьбе за титул, должно пройти больше времени», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» проведет 3 февраля против «Реала Сосьедад».

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Реал Мадрид Сельта - Жирона
Источник L'Esportiu
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