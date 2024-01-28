Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге

В воскресенье, 28 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Сельта» и «Жирона». Игра прошла в Виго на «Эстадио Балаидос». Победу одержали каталонцы со счетом 1:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого матча и высказался о борьбе с «Реалом» за чемпионство в Ла Лиге.

«Матч был очень сложным. Мы нашли в себе силы хорошо сыграть на поле соперника. Шансы были у обеих команд, но психологически команда хорошо себя проявила. Мы всегда стремимся двигаться к воротам соперника. Дальше мы думаем только о «Реале Сосьедад».

Эти три очка приближают нас к еврокубкам. Мечты о Лиге чемпионов? Будем об этом думать, когда до конца соревнований останется десять игр. Сейчас «Реал» побеждает с невероятной легкостью, а нам не так просто даются победы. Сегодня мы не на уровне «Реала» и еще рано говорить о нашей борьбе за титул, должно пройти больше времени», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» проведет 3 февраля против «Реала Сосьедад».