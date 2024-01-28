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Чемпионат Испании
Сельта
28.01.2024 15:00 – FT 0 : 1
Жирона
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Испания
28 января 2024, 16:53 | Обновлено 28 января 2024, 17:34
3271
25

Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту

Каталонская команда снова опередила «Реал» в таблице

28 января 2024, 16:53 | Обновлено 28 января 2024, 17:34
3271
25
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Getty Images/Global Images Ukraine

Будем откровенны, все ждали от этого матча не только победы «Жироны», которая позволила бы команде снова возглавить таблицу, но и результативных действий от украинского тандема, особенно – от Артема Довбика, который на прошлой неделе поднял достаточно высоко планку ожиданий болельщиков.

И Артем мог забивать уже на первых минутах матча, но его два удара головой парировал голкипер сначала после фланговой подачи, а затем и в следующем моменте, после углового. Мог забивать и Цыганков, показав отличное взаимодействие с соотечественником, но, выйдя на свидание с голкипером, нерабочей правой ногой зарядил с острого угла выше.

Твиттер Жироны

Отличился Порту, который использовал прострел слева от Мигеля Гутьерреса и спокойно переиграл Гуайту.

Сложилось впечатление, что «Жирона» сразу решила «засушить» игру и держать победный счет до конца. До этого у «Сельты» особых моментов не было, более того, она крайне редко владела мячом, но после пропущенного мяча, получив инициативу от соперников, начала искать свое счастье в атаке. Но очень уверенно играл вратарь каталонцев Гассанига, неоднократно выручивший своих партнеров.

Твиттер Жироны

Во втором тайме ситуация не изменилась, «Жирона» академически атаковала, «Сельта» пыталась выбегать в быстрые атаки, но до чего-то нормального для себя так их и не довела.

Артем Довбик провел на поле всю игру, но после вышеупомянутых моментов не слишком часто получал мяч. Виктора Цыганкова Мичел в конце игры снял.

Твиттер Жироны

0:1 – как говорил классик, игра забудется, а результат принес желаемые три очка и лидерство в турнирной таблице для «Жироны». И, возможно, еще силы удалось сэкономить.

Чемпионат Испании. 22 тур

«Сельта» – «Жирона» – 0:1

Гол: Порту, 20

Предупреждение: Тапиа, 71 – Блинд, 50

«Сельта»: Гуайта - Старфельт (Дотор, 78), Унаи Нуньес, Домингес - Мингеса, Тапиа (Мигель, 78), де ла Торре (Жаилсон, 66), Мануэль Санчес ( Ристич, 66) - Аспас, Дувикас, Ларсен.

«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Алейш Гарсия – Цыганков (Валери, 83), Порту (Иван Мартин, 69), Савио – Довбик.

Арбитр: Марио Мелеро Лопес.

Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания)

СЕЛЬТА - ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Порту (Жирона).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 25
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Boodya
Є 3 бали в скарбницю)) вітаю Жирону і всіх, хто вболівав сьогодні за неї💪
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+7
Gargantua
еще три очочка в копилку
Барса отвалилась еще дальше
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+7
Aries2005
Проти Жирони зараз всі клуби щільно грають. Це на початку сезону, коли всі вважали їх вискочкою, часто  недооцінювали, а зараз все... Тепер на Жирону всі серйозно налаштовуються і часто "нашій" команді  дуже складно.
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+6
Віктор Коробка
Українських вболівальників - з перемогою! Жирона знов перемогла, незважаючи на недооцінку в букмекерськіх конторах. Дякую, ставка на неї знов зайшла.
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+6
Микола Захарченко
Молодці ! Натужно , але перемога . В другому таймі Сельта давила , навіть сполохали місцевих чайок )  Респект гравцям Жирони , що створюють гідну конкуренцію Реалу - інтрига живе . Наші збірники виглядали втомленими ...
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+5
Vitason
Нормально, главное три очка ,не всегда можно по пять забивать иногда важно просто выиграть,как это делает Реал,в которого много матчей выиграны на последних минутах!!
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+3
Viktor Shuper
ну таке, виграли і добре. але небезпечно Жироні так грати на 0:1, бо пропускають майже в кожному матчі. їм треба забивати хоч 2 м'ячі з таким захистом
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+3
Vitason
Жирона учится, побеждать на классе- это уже почерк чемпиона!! Главное,чтобы Реал не тянули ,как иногда тянут,по 20 минут добавляя до матча,пока Реал не забьет победный гол!
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+2
Pavel_i_CO
Важка, але уже важлива перемога. Жирона в чемпіонській гонці 
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+2
Swed
Порту это типа как Шева или Зина.
 Забил Кристиан Португес Мансанера.    А  ещё кто то весь второй тайм посылал птичек летать перед камерой.
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+1
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Лига Конференций Без Динамо
Сегодня у Цыганкова и Довбика перерыв от голов и ассистов. У Мудрого такой перерыв постоянно 
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0
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sahka1981
З перемогою! Сельта в порядку команда.
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0
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AK.228
👍
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-3
Sheva19
С нетерпением жду матчей Жироны с Синегранатовыми и сливочными 
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-4
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KOT
Дуже слабка гра від Жирони( З аутсайдерами грають гірше ніж з лідерами
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-5
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