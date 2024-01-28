Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту

Будем откровенны, все ждали от этого матча не только победы «Жироны», которая позволила бы команде снова возглавить таблицу, но и результативных действий от украинского тандема, особенно – от Артема Довбика, который на прошлой неделе поднял достаточно высоко планку ожиданий болельщиков.

И Артем мог забивать уже на первых минутах матча, но его два удара головой парировал голкипер сначала после фланговой подачи, а затем и в следующем моменте, после углового. Мог забивать и Цыганков, показав отличное взаимодействие с соотечественником, но, выйдя на свидание с голкипером, нерабочей правой ногой зарядил с острого угла выше.

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Отличился Порту, который использовал прострел слева от Мигеля Гутьерреса и спокойно переиграл Гуайту.

Сложилось впечатление, что «Жирона» сразу решила «засушить» игру и держать победный счет до конца. До этого у «Сельты» особых моментов не было, более того, она крайне редко владела мячом, но после пропущенного мяча, получив инициативу от соперников, начала искать свое счастье в атаке. Но очень уверенно играл вратарь каталонцев Гассанига, неоднократно выручивший своих партнеров.

Твиттер Жироны

Во втором тайме ситуация не изменилась, «Жирона» академически атаковала, «Сельта» пыталась выбегать в быстрые атаки, но до чего-то нормального для себя так их и не довела.

Артем Довбик провел на поле всю игру, но после вышеупомянутых моментов не слишком часто получал мяч. Виктора Цыганкова Мичел в конце игры снял.

Твиттер Жироны

0:1 – как говорил классик, игра забудется, а результат принес желаемые три очка и лидерство в турнирной таблице для «Жироны». И, возможно, еще силы удалось сэкономить.

Чемпионат Испании. 22 тур

«Сельта» – «Жирона» – 0:1

Гол: Порту, 20

Предупреждение: Тапиа, 71 – Блинд, 50

«Сельта»: Гуайта - Старфельт (Дотор, 78), Унаи Нуньес, Домингес - Мингеса, Тапиа (Мигель, 78), де ла Торре (Жаилсон, 66), Мануэль Санчес ( Ристич, 66) - Аспас, Дувикас, Ларсен.

«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Алейш Гарсия – Цыганков (Валери, 83), Порту (Иван Мартин, 69), Савио – Довбик.

Арбитр: Марио Мелеро Лопес.

Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания)

СЕЛЬТА - ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА