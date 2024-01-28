Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Каталонская команда снова опередила «Реал» в таблице
Будем откровенны, все ждали от этого матча не только победы «Жироны», которая позволила бы команде снова возглавить таблицу, но и результативных действий от украинского тандема, особенно – от Артема Довбика, который на прошлой неделе поднял достаточно высоко планку ожиданий болельщиков.
И Артем мог забивать уже на первых минутах матча, но его два удара головой парировал голкипер сначала после фланговой подачи, а затем и в следующем моменте, после углового. Мог забивать и Цыганков, показав отличное взаимодействие с соотечественником, но, выйдя на свидание с голкипером, нерабочей правой ногой зарядил с острого угла выше.
Твиттер Жироны
Отличился Порту, который использовал прострел слева от Мигеля Гутьерреса и спокойно переиграл Гуайту.
Сложилось впечатление, что «Жирона» сразу решила «засушить» игру и держать победный счет до конца. До этого у «Сельты» особых моментов не было, более того, она крайне редко владела мячом, но после пропущенного мяча, получив инициативу от соперников, начала искать свое счастье в атаке. Но очень уверенно играл вратарь каталонцев Гассанига, неоднократно выручивший своих партнеров.
Твиттер Жироны
Во втором тайме ситуация не изменилась, «Жирона» академически атаковала, «Сельта» пыталась выбегать в быстрые атаки, но до чего-то нормального для себя так их и не довела.
Артем Довбик провел на поле всю игру, но после вышеупомянутых моментов не слишком часто получал мяч. Виктора Цыганкова Мичел в конце игры снял.
Твиттер Жироны
0:1 – как говорил классик, игра забудется, а результат принес желаемые три очка и лидерство в турнирной таблице для «Жироны». И, возможно, еще силы удалось сэкономить.
Чемпионат Испании. 22 тур
«Сельта» – «Жирона» – 0:1
Гол: Порту, 20
Предупреждение: Тапиа, 71 – Блинд, 50
«Сельта»: Гуайта - Старфельт (Дотор, 78), Унаи Нуньес, Домингес - Мингеса, Тапиа (Мигель, 78), де ла Торре (Жаилсон, 66), Мануэль Санчес ( Ристич, 66) - Аспас, Дувикас, Ларсен.
«Жирона»: Гассанига – Коуту, Мартинес, Блинд, Мигель Гутьеррес – Эррера, Алейш Гарсия – Цыганков (Валери, 83), Порту (Иван Мартин, 69), Савио – Довбик.
Арбитр: Марио Мелеро Лопес.
Стадион: «Балаидос» (Виго, Испания)
События матча
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