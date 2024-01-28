28 января на «Балаидос» пройдет матч 22-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда летом получила нового, причем статусного тренера, Бенитеса. Правда, последние попытки Рафы поработать были неудачными, и даже странно, что в Виго так долго ждали прогресса на этот раз - вообще-то тут не принято долго тянуть с рокировками. Вплоть до самого конца осени не лишенный амбиций клуб болтался в зоне вылета, а победа над аутсайдером, Альмерией, оставалась единственной в Примере. Но с конца ноября получилось сначала трижды вничью сыграть, а у Гранады и вовсе выиграть. Повторили успех и с Бетисом, что позволило наконец-то худо-бедно закрепиться над зоной вылета. Еще и в кубке команда продолжала борьбу - даже Валенсию на выезде обыграла 3-1. Но Реал Сосьедад следом за победой в чемпионате выиграл и в Копе на этой неделе 3-1.

Жирона

Клуб не факт что рассчитывал за весь сезон набрать то количество очков, что было после первого круга. Напомним, что дебютный цикл жирондинцев в Ла Лиге закончился как раз на втором годе выступлений. Вернувшись, через плей-офф, в 2022-м, команда уверенно провела прошлую темпораду. Но в этой после каждой победы Мичел Санчес долго твердил, что просто сделан еще 1 шаг к сохранению прописки. В итоге после 4-3 с Атлетико первый круг получилось закончить лидерами, на пару с Реалом. Но, конечно, и давление ожиданий растет. Не потому ли не получилось забить откровенно слабой Альмерии, ограничившись только нулевой ничьей с аутсайдером? Пусть даже потом продолжили 3-1 с более статусным Райо Вальекано, пусть и в кубке. Потом разгромили 5-1 Севилью с быстрым хет-триком Довбика... И получили в кубке быстрые 3 гола от Мальорки, так и не сумев отыграться.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне галисийцы набрали с сильным новичком 4 очка за 2 матча. Но в августе единственный поздний гол Янгеля Эррейры принес долгожданную победу жирондинцам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы почти идентичными. Но подопечные Мичела Санчеса не допускают несколько осечек кряду - поставим на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,82).