В воскресенье, 28 января, состоится поединок 22 тура испанской Ла лиги, в котором будут играть «Сельта» и «Жирона». Игра пройдет в Виго (Испания) на поле стадиона «Балаидос», начало – в 15:00 по Киеву.

«Сельта» в чемпионате находится над зоной вылета, а «Жирона» борется с «Реалом» за чемпионство. А в национальном кубке обе команды выступили одинаково, вылетев в четвертьфинале. Особенно неожиданным стало поражение «Жироны», ведь после разгрома каталонцами «Севильи» в прошлом туре (5:1 с хет-триком Артема Довбика и голом Виктора Цыганкова) казалось, что на пути в полуфинал «Мальорка» будет уничтожена. Однако произошло то, что произошло, и теперь Довбик и компания сосредоточены только на чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Сельта» – «Жирона» в украинской версии сайта.