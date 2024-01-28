Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Жирона. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Сельта
28.01.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 января 2024, 08:53 |
263
0

Сельта – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22 тура испанской Ла Лиги

28 января 2024, 08:53 |
263
0
Сельта – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 января, состоится поединок 22 тура испанской Ла лиги, в котором будут играть «Сельта» и «Жирона». Игра пройдет в Виго (Испания) на поле стадиона «Балаидос», начало – в 15:00 по Киеву.

«Сельта» в чемпионате находится над зоной вылета, а «Жирона» борется с «Реалом» за чемпионство. А в национальном кубке обе команды выступили одинаково, вылетев в четвертьфинале. Особенно неожиданным стало поражение «Жироны», ведь после разгрома каталонцами «Севильи» в прошлом туре (5:1 с хет-триком Артема Довбика и голом Виктора Цыганкова) казалось, что на пути в полуфинал «Мальорка» будет уничтожена. Однако произошло то, что произошло, и теперь Довбик и компания сосредоточены только на чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Сельта» – «Жирона» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Ла Лига. Бетис на выезде минимально победил Мальорку
Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ременяк оценил работу Любеновича и назвал игрока Миная, который выстрелит
Футбол | 28 января 2024, 00:58 0
Ременяк оценил работу Любеновича и назвал игрока Миная, который выстрелит
Ременяк оценил работу Любеновича и назвал игрока Миная, который выстрелит

27 января «Минай» обыграл «Рух-2» в товарищеском матче

Юрген Клопп. Властелин сердец
Футбол | 27 января 2024, 12:32 23
Юрген Клопп. Властелин сердец
Юрген Клопп. Властелин сердец

Валерий Василенко надеется, что Юрген еще вернется

«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
Бокс | 27.01.2024, 12:10
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец
Футбол | 28.01.2024, 05:20
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
Футбол | 27.01.2024, 19:50
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 49
Теннис
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Это один из худших моих матчей на турнирах Grand Slam»
26.01.2024, 13:23 4
Теннис
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
26.01.2024, 16:59 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем