Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера

Летом нынешнего года «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро подписал 27-летнего голкипера «Интера» Андре Онана, который был призван заменить в воротах «красных дьяволов» многолетнего символа команды Давида де Хеа, отправившегося искать счастья в другом месте, но пока так и не преуспевшего с поиском нового клуба. Испанский вратарь долгие годы являлся на «Олд Траффорд» своеобразным синонимом надежности, однако в последних сезонах в его выступлениях что-то переменилось, словно сломалось, причем без возможности восстановления. Именно поэтому в «Манчестер Юнайтед», в конечном итоге, и решились пойти на поиск нового вратаря.

Андре Онана оказался в фокусе внимания болельщиков, журналистов и критиков с первых же дней пребывания в МЮ. Не каждый день в европейском футболе за вратаря платят такие деньги, да и сама по себе роль преемника Давида де Хеа добавляла интерес к персоне камерунца. Нечто подобное «Олд Траффорд» переживал пару десятилетий назад, когда из команды ушел неподражаемый Петер Шмейхель, после которого в «рамке» безоговорочного гранда английского футбола тех лет воцарился какой-то хаос, хотя там успели поиграть и весьма известные персонажи вроде Фабьена Бартеза.

Старт манчестерского периода карьеры Онана также оказался весьма непростым. Фатальные ошибки в ключевых моментах ответственных поединков привели к шквалу критики в адрес африканца, однако непоколебимую поддержку своему вратарю оказал не только главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, но и партнеры по команде, которые прекрасно понимали, что с ходу заменить такую глыбу как Давид де Хеа будет непросто даже для самого топового стража ворот.

И в определенный момент такая тактика начала работать. В последних турах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» наконец-то начал брать очки, а Андре Онана не допустил ни единой серьезной ошибки, демонстрируя привычно отличное качество работы с мячом в ногах, а также выполнив несколько топовых сейвов в ключевых ситуациях.

Неудивительно, что прямо сейчас по индексу Wyscout именно Онана является лучшим голкипером сезона-2023/24 в английской Премьер-лиге. Причем африканец находится на пятой строчке по числу совершенных сейвов в турнире (50), а также идет на первой строчке в рейтинге коллег по такому показателю как предотвращенные голы. Их в активе Онана 4,59.

Однако после матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3), который состоялся в мид-уик и был крайне важным для «Манчестер Юнайтед» с точки зрения продолжения борьбы за путевку в плей-офф турнира, позиции Онана вновь серьезно пошатнулись. Камерунский голкипер, можно сказать, в одиночку нивелировал все атакующие потуги своей команды, пропустив как минимум два абсолютно необъяснимых мяча от Хакима Зиеша. Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне популярный британский эксперт Джейми Каррагер даже успел как следует «пройтись» по Онана за стамбульский провал, заявив, что африканский голкипер превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения.

Но Эрик тен Хаг после потери, вероятно, ключевой для его команды победы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов снова поддержал своего голкипера. Нидерландский специалист заявил, что два первых мяча «Галатасарая» стали следствием вовсе не дилетантских действий Онана, а гениальности Зиеша, а еще подчеркнул – мол, ответственность за результат должна брать на себя вся команда: «Онана в порядке. Сейчас речь идет не об отдельных футболистах. Индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и нужно брать за них ответственность на себя, но дело всегда в команде».

Но чтобы там не говорил тен Хаг, а события на поле стамбульского стадиона показали, как вся команда «Манчестер Юнайтед» отреагировала на столь неудачный для себя результат и роль Онана в нем. Если после ошибок в матчах против «Баварии» и «Копенгагена» партнеры по команде всегда подходили и старались поддержать выглядевшего абсолютно удрученным Андре, то вот в Стамбуле не нашлось ни одного игрока, который бы пожелал подставить свое плечо виновнику-голкиперу. Тот вынужден был, находясь в абсолютном одиночестве, демонстративно сперва бросаться перчатками оземь, а затем – нервно хвататься за голову и что-то выкрикивать в воздух…

И этот момент является куда более показательным, чем любые слова, сказанные для болельщиков посредством общения футболистов и тренеров со СМИ. В Стамбуле «Манчестер Юнайтед» отчаянно старался оправдаться в глазах собственных фанатов не только за проваленный домашний матч против «Галатасарая» (2:3) в начале октября, но и за всю абсолютно ужасающую кампанию «красных дьяволов» в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ведя со счетом 2:0, манчестерцы абсолютно контролировали ход поединка, но затем принялся бедокурить Онана.

Автор дубля в рядах «Галатасарая» Хаким Зиеш, несмотря на заверения Эрика тен Хага, в обоих случаях при исполнении штрафных ударов не продемонстрировал ничего выдающегося. Первый удар марокканца пришелся сквозь «стенку», однако прямо по центру ворот – туда, где и обязан был быть Онана, но голкипер дернулся влево, пытаясь предугадать направление полета мяча и позволил вингеру «Галатасарая» выставить себя посмешищем.

Второй мяч Зиеша вновь пришелся на критический для стамбульской команды момент игры. Тогда «Манчестер Юнайтед» выигрывал со счетом 3:1, и если бы не гол Хакима, то вряд ли бы футболисты «Галатасарая» нашли в себе моральные силы и уверенность, чтобы в концовке пойти вперед и все-таки сравнять счет. Однако когда Зиеш подходил к мячу, то он утвердительно кивнул на какую-то реплику от партнера – мол, прекрасно понимаю, насколько неуверен сегодня в своих силах Онана, и по этой причине буду именно бить по воротам из фактически безнадежной позиции, а не отдавать передачу или навес на партнеров в штрафную. И марокканцу снова подфартило, а вот Андре Онана собственноручно похоронил надежды своих партнеров на полновесные три очка в Стамбуле…

В пяти матчах групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 Андре Онана пропустил 14 мячей, причем в четырех поединках в его воротах неизменно оказывалось по три или более гола. Это ли не повод для тен Хага, чтобы всерьез задуматься о кадровых перестановках, хотя бы временных, которые бы помогли «привести в чувство» камерунского голкипера?

Очевидно, что тен Хаг не хочет портить отношения с голкипером, на покупке которого настаивал лично и с которым длительное время работал еще в «Аяксе», причем добиваясь весьма серьезных результатов. Но, к счастью, у нидерландца очень скоро появится едва ли не идеальный шанс для смены голкипера без необходимости кому-то и что-то дополнительно объяснять.

В январе следующего года сборная Камеруна будет принимать участие в Кубке африканских наций, и Андре Онана, вероятно, поедет на турнир в качестве № 1 в рядах этой команды. Это обстоятельство буквально заставит тен Хага поставить в «рамку» другого вратаря, и им, с высокой долей вероятности, станет еще один новичок МЮ летнего окна-2023 турок Алтай Байындыр, приобретенный у «Фенербахче» за 5 миллионов евро в статусе резервиста для Онана.

25-летний Байындыр имеет на своем счету 8 матчей за сборную Турции, а также 145 поединков за «Фенербахче», но в «Манчестер Юнайтед» дебютировать пока так и не успел. Последнее обстоятельство может побудить тен Хага уже в ближайшие недели, не дожидаясь начала января, предоставить турецкому стражу ворот игровую практику, чтобы оценить Байындыра в действии и понять, стоит ли «красным дьяволам» выходить на рынок в январе с целью поиска временного сменщика для Онана.

Сам Онана, кажется, уже осознал, что поездка в сборную Камеруна на Кубок африканских наций в совокупности со значительным количеством дилетантских ошибок в текущем сезоне может поставить под вопрос его дальнейшую карьеру в «Манчестер Юнайтед». По этой причине, как сообщают британские медиа, Андре уже всерьез опасается ехать в сборную в начале следующего года, и не исключено, что в конечном итоге Онана все-таки откажется от подобной возможности, тем более, что опыт завершения выступлений за национальную команду у него уже имеется.

Как бы там ни было, но в этой истории абсолютно все зависит от воли Эрика тен Хага. Если тренер пожелает, то у него будет повод и возможности посадить Онана на скамейку, дав шанс другому голкиперу. Если же нидерландский специалист решит поступить иначе, и продолжит доверять камерунцу как ни в чем не бывало, то мы можем стать свидетелями двух вариантов: либо поддержка тренера воодушевит Андре и тот преобразится до неузнаваемости и перестанет чудить за МЮ, как это делал Марк Боснич на рубеже тысячелетий, либо же повторит незавидную судьбу австралийца, тем более, что еще весной интерес к Онана проявлял «Челси», трансфер в который стал бы для африканца полным повторением карьерного пути одного из преемников Шмейхеля…