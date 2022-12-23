Чемпионат мира23 декабря 2022, 15:40 |
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После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Вратарь решил закончить карьеру в сборной
23 декабря 2022, 15:40 |
626
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26-летний вратарь Андре Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна после ЧМ-2022.
Игрок во время чемпионата мира поссорился с наставником команды и был отстранен от матчей. Онана досрочно покинул сборную, а Камерун не сумел выйти из группы.
«Моя история в сборной завершилась. Но игроки приходят и уходят, а Камерун останется навсегда», — заявил Онана.
Вратарь миланского «Интера» провел за национальную сборную 34 матча.
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