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  4. После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 15:40 |
626
0

После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна

Вратарь решил закончить карьеру в сборной

23 декабря 2022, 15:40 |
626
0
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний вратарь Андре Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна после ЧМ-2022.

Игрок во время чемпионата мира поссорился с наставником команды и был отстранен от матчей. Онана досрочно покинул сборную, а Камерун не сумел выйти из группы.

«Моя история в сборной завершилась. Но игроки приходят и уходят, а Камерун останется навсегда», — заявил Онана.

Вратарь миланского «Интера» провел за национальную сборную 34 матча.

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Андре Онана сборная Камеруна по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник BBC
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