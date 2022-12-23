После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна

26-летний вратарь Андре Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна после ЧМ-2022.

Игрок во время чемпионата мира поссорился с наставником команды и был отстранен от матчей. Онана досрочно покинул сборную, а Камерун не сумел выйти из группы.

«Моя история в сборной завершилась. Но игроки приходят и уходят, а Камерун останется навсегда», — заявил Онана.

Вратарь миланского «Интера» провел за национальную сборную 34 матча.