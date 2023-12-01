Онана опасается ехать на Кубок Африки. Боится потерять место в МЮ
У вратаря много ошибок в сезоне
По информации британских СМИ, вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана сейчас не в восторге от того, что в январе ему нужно будет ехать на Кубок Африки в составе сборной Камеруна.
Онана не слишком уверенно проводит первый сезон в составе МЮ и регулярно допускает ошибки. Несмотря на поддержку со стороны тренера Эрика тен Хага, кипер опасается, что может потерять место в основе и не вернуть его после Кубка Африки.
Онана может пропустить до шести матчей МЮ в зависимости от результатов Камеруна. Скорее всего, вместо него будет играть Алтай Байындыр.
Андре перебрался в Англию минувшим летом из «Интера» за 47 миллионов фунтов.
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