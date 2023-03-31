Челси нацелился на голкипера Интера

Основной голкипер «Интера» Андре Онана попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ориентировочно сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Интеру» будет трудно отказаться от трансфера, даже несмотря на то, что сам Онана не горит желанием покидать клуб.

Онана перешел в «Интер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний нигериец провел за «Интер» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и 14 раз отстоял «на ноль».