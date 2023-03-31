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Англия
31 марта 2023, 20:02 | Обновлено 31 марта 2023, 20:03
259
0

Челси нацелился на голкипера Интера

Андре Онана может продолжить карьеру в АПЛ

31 марта 2023, 20:02 | Обновлено 31 марта 2023, 20:03
259
0
Челси нацелился на голкипера Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Основной голкипер «Интера» Андре Онана попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ориентировочно сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Из-за финансовых проблем «Интеру» будет трудно отказаться от трансфера, даже несмотря на то, что сам Онана не горит желанием покидать клуб.

Онана перешел в «Интер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний нигериец провел за «Интер» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и 14 раз отстоял «на ноль».

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Андре Онана Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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