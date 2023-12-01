Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана за частые ошибки, которые негативно влияют на результаты команды.

«Вратаря, находящегося не в лучшей форме, не спрячешь. Возможно, Андре Онана все еще пользуется поддержкой Эрика Тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

Для «Манчестер Юнайтед» неприемлемо иметь вратаря, постоянно совершающего столько рутинных ошибок. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым будет становиться его положение в клубе.

Вратари слишком важны, чтобы им потакать. Как последняя линия обороны, их промахи должны быть эпизодическими, а не повторяющимися. Когда вратарь теряет уверенность, это чувствуют все: болельщики, товарищи по команде, соперник и СМИ.

Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи – в победы, особенно в самых больших клубах. Для команды, охотящейся за самыми большими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса заключается в том, чтобы делать то немногое, что от тебя требуется, блестяще.

К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Юнайтед» он был ответственен за то, чтобы превращать победы в ничьи, а ничьи – в поражения.

В отличие от великих команд «Юнайтед» прошлого, сейчас на него возложено слишком много обязанностей, и чем больше ему приходится справляться с ними, тем больше вероятность того, что очередная ошибка не за горами», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.