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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»
Англия
01 декабря 2023, 11:48 |
504
4

Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»

Специалист считает, что очередная ошибка не за горами

01 декабря 2023, 11:48 |
504
4
Джейми КАРРАГЕР: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи – в поражения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана за частые ошибки, которые негативно влияют на результаты команды.

«Вратаря, находящегося не в лучшей форме, не спрячешь. Возможно, Андре Онана все еще пользуется поддержкой Эрика Тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

Для «Манчестер Юнайтед» неприемлемо иметь вратаря, постоянно совершающего столько рутинных ошибок. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым будет становиться его положение в клубе.

Вратари слишком важны, чтобы им потакать. Как последняя линия обороны, их промахи должны быть эпизодическими, а не повторяющимися. Когда вратарь теряет уверенность, это чувствуют все: болельщики, товарищи по команде, соперник и СМИ.

Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи – в победы, особенно в самых больших клубах. Для команды, охотящейся за самыми большими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса заключается в том, чтобы делать то немногое, что от тебя требуется, блестяще.

К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Юнайтед» он был ответственен за то, чтобы превращать победы в ничьи, а ничьи – в поражения.

В отличие от великих команд «Юнайтед» прошлого, сейчас на него возложено слишком много обязанностей, и чем больше ему приходится справляться с ними, тем больше вероятность того, что очередная ошибка не за горами», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

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Джейми Каррагер Манчестер Юнайтед Андре Онана Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Источник The Telegraph
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Комментарии 4
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TarasTaras94
Але у нього і сильні матчі теж є, які роблять із поразок нічиї та перемоги. Останній матч з Евертоном наприклад, Юнайтед аж ніяк не награв на 3:0
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+1
dimando560
Хай забирають Андрюху з Реалу
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0
vitaha33
Для чого було де хеа сплавляти?
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0
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