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  4. Тен Хаг оправдывает Онана: «Это гениальность Зиеша»
Англия
30 ноября 2023, 15:31 |
378
0

Тен Хаг оправдывает Онана: «Это гениальность Зиеша»

Вратарь показал не самую надежную игру

30 ноября 2023, 15:31 |
378
0
Тен Хаг оправдывает Онана: «Это гениальность Зиеша»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

«Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сыграл вничью 3:3 с «Галатасараем», а вратарь Андре Онана снова выдал не самую уверенную игру.

Однако наставник Эрик тен Хаг отметил дубль Хакима Зиеша, который положил два гола со штрафных.

«Мы очень легко дарили сопернику штрафные. Такие опасные удары были дважды, но это гениальность Зиеша. Он очень хорош в этом. Нельзя было давать ему такие шансы. Он много таких ударов забил против лучших вратарей мира», — сказал тен Хаг.

МЮ в пяти матчах Лиги чемпионов пропустил 14 голов, а для выхода в евровесну команде нужно в последнем туре обязательно обыграть «Баварию».

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Хаким Зиеш Галатасарай Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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