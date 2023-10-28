ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Победа в предстоящей игре позволит черкасской команде догнать киевлян в турнирной таблице
В поединке 12-го тура украинской Премьер-Лиги в Черкассах местный клуб «ЛНЗ» будет принимать киевскую «Оболонь». Перед этим туром гости опережают соперников в турнирной таблице на 3 очка, поэтому успех хозяев поля позволит им сравняться по набранным баллам со столичной командой.
ЛНЗ
Дебютантам Премьер-Лиги пока приходится непросто в компании лучших клубов страны. В 11 матчах одержаны всего 2 победы, причем последняя из них еще в седьмом туре в середине сентября. Далее была безвыигрышная четырехматчевая серия, которая состояла из двух ничьих и двух поражений.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вот и в предыдущем туре подопечные Олега Дулуба проиграли с крупным счетом 0:3 на «Арене-Львов» донецкому «Шахтеру». Хотя, если посмотреть в протокол, то почти до конца второго тайма черкасская команда уступала лишь с минимальным перевесом, однако вышедший на замену у горняков Келси сумел еще дважды огорчить голкипера гостей Германа Пенькова.
Уже после матча с «Шахтером» тренерский штаб «ЛНЗ» получил подкрепление в виде 47-летнего Александра Грановского, который ранее работал с Олегом Дулубом в трех клубах – белорусском «БАТЭ», казахстанском «Атырау» и украинском «Львове». А еще Грановский в разное время тренировал молодежный состав «Кривбасса», «Николаев» и одесский «Черноморец».
Оболонь
Киевская «Оболонь» тоже впервые выступает в элитном дивизионе после реорганизации клуба и показатели ее на данный момент немного лучше, чем у «ЛНЗ». Так, подопечные Валерия Иващенко имеют уже три победы в Премьер-Лиге, к тому же, одна из них над серебряным призером предыдущего чемпионата «Днепром-1» 2:1. Кстати, неделю назад на своем стадионе киевляне вели точно с таким же счетом в первом тайме поединка с «Зарей», но затем пропустили три гола и проиграли 2:4.
Интересно, что в игре с луганской командой столичные футболисты имели преимущество, нанеся больше ударов по воротам в целом и в створ ворот в частности. Однако добиться желаемого результата не удалось.
Тем не менее, в памяти многих болельщиков остался поединок 1/8 финала Кубка страны, в котором «Оболонь» сумела победить «Динамо» со счетом 1:0. И теперь после игры с «ЛНЗ» уже на следующей неделе пивоварам придется сыграть в кубковом четвертьфинале с полтавской «Ворсклой». Интересно, какой поединок для «Оболони» сейчас важнее, ведь провести два матча подряд на высоком уровне удается не так часто?
Статистика матчей
В официальных матчах на уровне Премьер-Лиги соперники еще не встречались. Зато в минувшем сезоне дважды выясняли отношения в первой лиге. Сперва в Черкассах была зафиксирована нулевая ничья, а в Киеве победили хозяева поля со счетом 1:0.
Ориентировочные составы:
«ЛНЗ»: Пеньков, Насонов, Муравский, Селин, Стасюк, Рыбалка, Калюжный, Бойко, Норенков, Хобленко, Прядун
«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев, Черненко, Мороз, Косовский, Тарануха, Краснопер
Прогноз на противостояние:
Скорее всего, это будет очень принципиальный матч для двух дебютантов Премьер-Лиги. Но у «ЛНЗ» больше мотивации догнать соперников в турнирной таблице. К тому же, «Оболонь» все-таки будет думать и о предстоящем четвертьфинале Кубка Украины. Поэтому поставим на победу хозяев поля со счетом 1:0.
29 октября, воскресенье
|ЛНЗ – «Оболонь»
|Черкассы. «Черкассы-Арена». 13:00
|Прямая ТВ-трансляция на платформе Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
|ЛНЗ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
|Прогноз Sport.ua – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец из-за травмы пропустил матч чемпионата
Алексей Сливченко верит, что молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне