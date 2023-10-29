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ЛНЗ Черкассы
29.10.2023 13:00 – FT 3 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 15:44 | Обновлено 29 октября 2023, 15:50
251
0

ЛНЗ – Оболонь – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

29 октября 2023, 15:44 | Обновлено 29 октября 2023, 15:50
251
0
ЛНЗ – Оболонь – 3:0. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» и «Оболонь». Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало в 13:00.

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

ЛНЗ - «Оболонь» - 3:0.

Голы : Ковалев, 29, Шестаков, 56 , Наумец, 89.

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков - Тищенко (Олейник, 63), Бойко, Калюжный, Пасич (Савин, 82) - Хобленко, Шестаков (Наумец, 83).

«Оболонь»: Рыбка - Фатеев, Приймак, Карась, Осман - Чернов (Нагиев, 46), Черненко, Мороз (Косовский, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62) – Краснопир (Тарануха, 46).

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шестаков (ЛНЗ Черкассы).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (ЛНЗ Черкассы).
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Источник Sport.ua
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