ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Оболонь – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ
В воскресенье, 29 октября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» и «Оболонь». Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало в 13:00.
Украинская Премьер-лига. 12 тур.
ЛНЗ - «Оболонь» - 3:0.
Голы : Ковалев, 29, Шестаков, 56 , Наумец, 89.
ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков - Тищенко (Олейник, 63), Бойко, Калюжный, Пасич (Савин, 82) - Хобленко, Шестаков (Наумец, 83).
«Оболонь»: Рыбка - Фатеев, Приймак, Карась, Осман - Чернов (Нагиев, 46), Черненко, Мороз (Косовский, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62) – Краснопир (Тарануха, 46).
События матча
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