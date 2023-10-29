ЛНЗ Черкассы

Третья виктория в УПЛ. ЛНЗ дома разгромил Оболонь
Черкасская команда прервала четырехматчевую серию без побед
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 12 тур.
ЛНЗ - «Оболонь» - 3:0.
Голы : Ковалев, 29, Шестаков, 56 , Наумец, 89.
Предупреждениz : Норенков, 31, Шестаков, 82 , Бойко, 90+1 - Приймак, 28, Мороз, 48, Тарануха, 71.
ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков - Тищенко (Олейник, 63), Бойко, Калюжный, Пасич (Савин, 82) - Хобленко, Шестаков (Наумец, 83).
«Оболонь»: Рыбка - Фатеев, Приймак, Карась, Осман - Чернов (Нагиев, 46), Черненко, Мороз (Косовский, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62) – Краснопир (Тарануха, 46).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
«Черкассы-Арена» (Черкассы).
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Многие болельщики поддерживают мнение известного промоутера
Как убегали в последнюю контру сиреневые 7 на 6, так уже было ясно что это гол. Но не такой же. Прыг, прыг, прыг и через руку вратаря. А там, в рубке, уже толпа трётся на обмывание. ЛНЗ воскрес!