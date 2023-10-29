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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
29.10.2023 13:00 – FT 3 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 14:52 | Обновлено 29 октября 2023, 14:58
230
1

Третья виктория в УПЛ. ЛНЗ дома разгромил Оболонь

Черкасская команда прервала четырехматчевую серию без побед

29 октября 2023, 14:52 | Обновлено 29 октября 2023, 14:58
230
1
Третья виктория в УПЛ. ЛНЗ дома разгромил Оболонь
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

ЛНЗ - «Оболонь» - 3:0.

Голы : Ковалев, 29, Шестаков, 56 , Наумец, 89.

Предупреждениz : Норенков, 31, Шестаков, 82 , Бойко, 90+1 - Приймак, 28, Мороз, 48, Тарануха, 71.

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков - Тищенко (Олейник, 63), Бойко, Калюжный, Пасич (Савин, 82) - Хобленко, Шестаков (Наумец, 83).

«Оболонь»: Рыбка - Фатеев, Приймак, Карась, Осман - Чернов (Нагиев, 46), Черненко, Мороз (Косовский, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62) – Краснопир (Тарануха, 46).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

«Черкассы-Арена» (Черкассы).

ЛНЗ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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AutumnBridge
 Оболонь-я без шансов и без шаров.   Если бы не Солнце, то Пеньков бы  замёрз.  Но кто Пенькова назвал Германом?   В честь Геринга, Титова или  головы Германа (сериал)?)     Хотя...  работал  со мной антикоммунист Виктор Васильевич Колесник, который своих пацаноа назвал Адольф и Арнольд.    Адольф Викторович Колесник! Звучит.       
Как убегали в последнюю контру сиреневые 7 на 6, так уже было ясно что это гол.   Но не такой же.    Прыг, прыг, прыг и через руку вратаря. А  там, в рубке, уже толпа трётся на обмывание.  ЛНЗ воскрес!
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