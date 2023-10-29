ЛНЗ Черкассы

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Украинская Премьер-лига. 12 тур.

ЛНЗ - «Оболонь» - 3:0.

Голы : Ковалев, 29, Шестаков, 56 , Наумец, 89.

Предупреждениz : Норенков, 31, Шестаков, 82 , Бойко, 90+1 - Приймак, 28, Мороз, 48, Тарануха, 71.

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Ковалев, Норенков - Тищенко (Олейник, 63), Бойко, Калюжный, Пасич (Савин, 82) - Хобленко, Шестаков (Наумец, 83).

«Оболонь»: Рыбка - Фатеев, Приймак, Карась, Осман - Чернов (Нагиев, 46), Черненко, Мороз (Косовский, 82), Слободян (Суханов, 46), Груша (Прокопенко, 62) – Краснопир (Тарануха, 46).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

«Черкассы-Арена» (Черкассы).

ЛНЗ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА