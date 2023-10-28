ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 29 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черкасским дебютантам Премьер-Лиги тяжело – 2 победы в 11 матчах, последняя еще в сентябре, и поражение 0:3 от «Шахтера» в предыдущем. Возможно, поможет команде то, что ее тренерский штаб пополнился Александром Грановским.

«Оболонь» ведет борьбу в Премьер-Лизов активе с тремя победами, в том числе над «Днепром-1», но недавно пропустила четыре мяча в игре против «Зари», несмотря на преимущество в ударах. Впечатляюще выглядела их победа над «Динамо» в Кубке Украины. Благодаря этому «Оболонь» сталкивается со сложным выбором между Премьер-Лигой и Кубком, интересно, как тренерский штаб будет расставлять приоритеты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Оболонь» в украинской версии сайта.