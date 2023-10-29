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  4. Олег ДУЛУБ: «В победу поверил, когда забили третий гол»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 19:57 |
575
0

Олег ДУЛУБ: «В победу поверил, когда забили третий гол»

Тренер ЛНЗ – о последнем матче команды

29 октября 2023, 19:57 |
575
0
Олег ДУЛУБ: «В победу поверил, когда забили третий гол»
ЛНЗ. Олег Дулуб

В 12 туре чемпионата УПЛ ЛНЗ обыграл «Оболонь» (3:0) и поменялся с «пивоварами» местами в таблице.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасчан Олег Дулуб поделился впечатлениями о сегодняшнем противостоянии:

– Итог не должен вводить в заблуждение. Я поверил в победу только после того, как под занавес поединка мяч третий раз оказался в сетке ворот гостей. Счет – 2:0 очень опасен. На первый взгляд, вроде бы все комфортно, три очка почти в кармане, однако стоит сопернику забить, как все может кардинально измениться. У киевлян были полумоменты, но нам удалось выстоять, когда было трудно и в конце концов добиться желаемого.

– «Оболонь» сегодня чем-то удивила?

– Да. Мы настраивались, что пивовары будут играть с тремя центральными защитниками, как в последних матчах, они же взяли на вооружение схему 4-2-3-1. Пришлось по ходу матча перестраиваться, укреплять опорную зону, большое внимание уделить подборам. Дело в том, что «Оболонь» в чемпионате УПЛ чаще всего пользуется вертикальными передачами. Защитники длинными передачами бросают в прорыв нападающих. Те или цепляются за мяч, выигрывая территорию, или инициативу берут на себя центральные полузащитники, которые мгновенно вступают в борьбу за мяч, не позволяя оппонентам даже подтянуть голову. Поверьте, против «Оболони» очень сложно играть, нельзя расслабляться ни на миг.

– Тогда уточните, благодаря каким факторам ЛНЗ таки склонил чашу весов на свою сторону?

– На установке я настраивал подопечных, что игра будет за шесть очков, каждый должен четко выполнять свою миссию. Сегодня мы взяли верх, потому что не уступали в единоборствах, действовали компактно и визави сложно было найти уязвимые места.

– Но, согласитесь, несмотря на большую победу черкасчанкам не удалось порадовать зрелищным футболом.

– А его и не могло быть, потому что на первом плане был результат. Здесь не до красоты. Более того, из-за сложных погодных условий в последние дни в Черкассах газон был не в лучшем состоянии и это не могло не беспокоить, ведь ЛНЗ строит игру на контроле над мячом, комбинационном стиле. Кстати, чтобы хоть как-то сохранить газон, мы проводили предматчевую тренировку на запасном поле. И все же тяжелый, как говорится, газон нивелировал этот наш «конек», поэтому ничего не оставалось, как кое-что упростить действия и пытаться выбить из колеи их же «козырем»: не уступчивостью, надежной подстраховкой, скоростными маневрами. Это нам удалось.

– Получив три очка черкасщане прервали довольно продолжительную безвыигрышную серию, что очень важно в психологическом аспекте.

– Вы правы. Тем более что даже в недавно проигранных поединках с «Шахтером» и «Динамо» мы заслуживали лучшей доли. Если бы не сложилось и сегодня, то могли попасть в психологическую «яму». К счастью, обошлось. Поэтому следует поблагодарить подопечных за высокую мотивацию, за желание сыграть из-за не могу. Однако отдыхать на лаврах некогда. Да, мы несколько улучшили свое турнирное положение, но и наши последующие поединки из разряда тех, где на кону – шесть очков.

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инсайд Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь
Источник Sport.ua
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