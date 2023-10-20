Лучшая статистика – еще не победа. Заря одолела Оболонь в Киеве

Международный футбол на уровне национальных сборных в течение последних двух недель подарил нам немало ярких эмоций, однако в конце концов мы все равно должны были возвращаться к реалиям украинской Премьер-лиги. Уходили мы на вынужденный перерыв, оставив позади треть текущего сезона, поэтому каждая из команд за это время отдыха от официальных матчей имела возможность оглянуться на свои предыдущие выступления и сделать определенные выводы.

Особенно остро этот вопрос касался тех коллективов, которые откровенно не радовали собственных фанатов выдающимися результатами, как, например, луганская «Заря». Именно матч с участием команды Валерия Кривенцова в Киеве на поле «Оболонь-Арены» против местной «Оболони» и должен был начинать одиннадцатый по счету тур УПЛ. После этой игры «мужики» должны были бы взять курс на Тель-Авив для поединка против местного «Маккаби» в Лиге конференций, однако у судьбы и УЕФА на это свои планы. А значит «Заря» должна была решать собственные локальные задачи, потому что пребывание команды-участника еврокубков на третьем с конца месте в турнирной таблице откровенно вгоняло в ступор.

Несмотря на это, наша игра начиналась именно с попытки гостей оформить быстрый забитый мяч. И она была вполне удачной – на пятой минуте непостижимым образом Герреро оказался в одиночестве между двумя центральными защитниками перед штрафной во время передачи из глубины от Мичина, после чего пробил низом в левый угол. Рыбка еще долго мог кричать вслед собственным партнерам, но соперника они откровенно упустили в опасной зоне.

Но времени отыграться у «Оболони» было более чем достаточно, поэтому «пивовары» выполнили несколько подготовительных попыток с участием Таранухи, и когда нападающий своими ударами с обоих флангов не смог переиграть вратаря соперников, решили задействовать его партнера по атаке, Суханова, который первым же своим дальним выстрелом поразил левый угол чужих ворот.

И на этом проблемы для «Зари» только начинали набирать обороты, потому что уже через несколько минут Вантух на левом фланге штрафной опрометчиво сбросил мяч в направлении собственного голкипера, а когда понял, что произойдет перехват от Нагиева, то решил завалить партнера на газон. С этого «дешевого» пенальти тот же Суханов прицельно пробил в правый верхний угол чужих ворот. Турбаевский и в этом эпизоде помочь не смог.

Однако даже здесь недолго держалось преимущество одной из команд на табло. На 38 минуте редкая атака «Зари» через левый фланг завершилась передачей Вантуха на Герреро, после чего панамский нападающий с двух касаний пробил в тот же левый нижний угол. Удивительная результативность, как для игрока, которому в этом сезоне нужно было чуть ли не пять отличных голевых моментов на один забитый мяч. И все это происходило при условии, что контроля над игрой гости не имели.

В начале второго тайма «Оболонь» пыталась поддерживать атакующий темп, но несколько неплохих моментов в ее исполнении ни к чему в итоге не привели. А потом команда Иващенко начала постепенно садиться в защиту и предоставляла соперникам слишком много свободного пространства для розыгрыша мяча.

Завершилось это прогнозируемыми проблемами – игра на втором темпе при подаче углового с правого фланга не сработала у «пивоваров» на 74 минуте, после чего Батагов с отскока расстрелял ворота. А еще через несколько минут в очередной раз оборона «Оболони» не углядела за Герреро, которому помешать сделать потенциальное результативное действие на левом фланге собственной штрафной мог исключительно Рыбка, но просто прыгнул в ноги сопернику. Пенальти – Антюх точно пробил в правый угол – хозяева снова пустили в свои ворота много мячей.

В следующие выходные киевская «Оболонь» будет гостить у черкасского ЛНЗ, тогда как луганская «Заря» проведет домашний матч против житомирского «Полесья».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Оболонь» – «Заря» - 2:4

Суханов, 20, 27 (пен.) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88 (пен.)

Прокопенко, 24, Дубко, 41 – Жан Клод, 23, Тарануха, 71, Джордан, 77

«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Нагиев – Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовский (Слободян, 80) – Тарануха (Груша, 79), Суханов (Краснопир, 56).

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Батагов, Джордан (Снурницын, 90), Данченко – Яцык, Жан Клод (Нагнойный, 56) – Горбач, Мичин, Антюх – Герреро.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 15 (8) – 9 (6)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 1 – 2.

ОБОЛОНЬ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C