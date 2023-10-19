В пятницу, 20-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

Для команды Валерия Кривенцова специально выделили первый слот нового тура УПЛ для того, чтобы она затем спокойно подготовилась к игре против израильского «Маккаби» Тель-Авив, но в УЕФА вдруг решили, что одна война может быть приоритетнее другой. В итоге, «Заря» в ближайшие две недели будет думать исключительно о том, как выбираться из подвала турнирной таблицы. Но даст ли это сделать «Оболонь», которая не проигрывает четыре матча кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.