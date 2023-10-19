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Заря
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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 23:13 |
48
0

Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2023, 23:13 |
48
0
Оболонь – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В пятницу, 20-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

Для команды Валерия Кривенцова специально выделили первый слот нового тура УПЛ для того, чтобы она затем спокойно подготовилась к игре против израильского «Маккаби» Тель-Авив, но в УЕФА вдруг решили, что одна война может быть приоритетнее другой. В итоге, «Заря» в ближайшие две недели будет думать исключительно о том, как выбираться из подвала турнирной таблицы. Но даст ли это сделать «Оболонь», которая не проигрывает четыре матча кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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