Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРИВЕНЦОВ: «Мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились»
Чемпионат Украины
Оболонь
20.10.2023 17:00 – FT 2 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 20:59 | Обновлено 20 октября 2023, 21:21
435
0

КРИВЕНЦОВ: «Мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились»

Наставник «Заря» – про матч с «Оболонью»

20 октября 2023, 20:59 | Обновлено 20 октября 2023, 21:21
435
0
КРИВЕНЦОВ: «Мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились»
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов дал оценку поединку 11-го тура УПЛ против «Оболони» (4:2). Наставник луганчан заявил, что его подопечные должны были выиграть спокойнее, нежели смогли сделать это.

– Трудная победа, но должны выигрывать спокойнее. Мы заслуживали победу. Для нас она долгожданная. Что касается игры, можно отметить соперника – «Оболонь» на собственном поле давно не проигрывала. Набирают очки, смотрятся цельно. Сумели обыграть эту команду, рады этому. Смотрим вперед, потому что нас ждет очень много поединков.

– Вопрос от болельщиков. Скажите, «мужики» вернулись?
– Надо понимать, что команда достаточно изменилась. Но можно сказать сегодня, что «мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились.

По теме:
Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Виталий ВЕРНИДУБ: «Африканцы поднимают уровень нашего чемпионата»
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Валерий Кривенцов Оболонь - Заря Заря Луганск Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Бокс | 20 октября 2023, 08:55 4
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика

Энтони уверен, что он уже устранил этот недостаток

Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»
Футбол | 20 октября 2023, 19:27 32
Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»
Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»

Экс-игрок «Динамо» – о проблемах команды

Лучшая статистика – еще не победа. Заря одолела Оболонь в Киеве
Футбол | 20.10.2023, 19:01
Лучшая статистика – еще не победа. Заря одолела Оболонь в Киеве
Лучшая статистика – еще не победа. Заря одолела Оболонь в Киеве
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Футбол | 19.10.2023, 23:05
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
Снукер | 20.10.2023, 05:32
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 35
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43 1
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем