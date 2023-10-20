КРИВЕНЦОВ: «Мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились»
Наставник «Заря» – про матч с «Оболонью»
Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов дал оценку поединку 11-го тура УПЛ против «Оболони» (4:2). Наставник луганчан заявил, что его подопечные должны были выиграть спокойнее, нежели смогли сделать это.
– Трудная победа, но должны выигрывать спокойнее. Мы заслуживали победу. Для нас она долгожданная. Что касается игры, можно отметить соперника – «Оболонь» на собственном поле давно не проигрывала. Набирают очки, смотрятся цельно. Сумели обыграть эту команду, рады этому. Смотрим вперед, потому что нас ждет очень много поединков.
– Вопрос от болельщиков. Скажите, «мужики» вернулись?
– Надо понимать, что команда достаточно изменилась. Но можно сказать сегодня, что «мужики», которые были – вернулись, а новые – присоединились.
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