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Оболонь
20.10.2023 17:00 – FT 2 : 4
Заря
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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 20:17 | Обновлено 20 октября 2023, 20:22
730
1

Оболонь – Заря – 2:4. Результативная перестрелка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура УПЛ

20 октября 2023, 20:17 | Обновлено 20 октября 2023, 20:22
730
1
Оболонь – Заря – 2:4. Результативная перестрелка. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Луганская «Заря» одолела на выезде киевскую «Оболонь» (4:2) в результативном матче 11-го тура УПЛ.

Команда Валерия Кривенцова победила впервые за шесть последних матчей УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 20 октября

Оболонь Киев – Заря Луганск – 2:4

Голы: Суханов, 20, 28 (пен) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 89 (пен)

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Антюх (Заря).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Заря).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Заря видео голов и обзор Сергей Суханов Эдуардо Герреро Арсений Батагов Денис Антюх
Источник Sport.ua
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Анатолий Басов
Як приємно що два футболіста, які забили по голу в різних командах з  Охтирки, місто Героя 
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