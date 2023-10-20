Украина. Премьер лига20 октября 2023, 20:17 | Обновлено 20 октября 2023, 20:22
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Оболонь – Заря – 2:4. Результативная перестрелка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура УПЛ
20 октября 2023, 20:17 | Обновлено 20 октября 2023, 20:22
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Луганская «Заря» одолела на выезде киевскую «Оболонь» (4:2) в результативном матче 11-го тура УПЛ.
Команда Валерия Кривенцова победила впервые за шесть последних матчей УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 20 октября
Оболонь Киев – Заря Луганск – 2:4
Голы: Суханов, 20, 28 (пен) – Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 89 (пен)
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Антюх (Заря).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (Заря).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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