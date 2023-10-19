В пятницу, 20 сентября, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Игоря Пасхала из Херсона прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Оболонь



Этот сезон уже войдет в историю киевской «Оболони» как тот, в котором команда вернулась в «элитный» дивизион. Однако поначалу у «пивоваров» были серьезные проблемы с достижением результатов, так как и ресурса у них для этого не было подходящего, и соперники на старте были достаточно неприятными. Что уж говорить, если первую победу пришлось добывать в битве против «Днепра-1» (2:1), когда тот еще принимал участие в еврокубковой квалификации и уже был более-менее в приличной форме.

На этом фоне команде Валерия Иващенко пришлось искать вдохновение во всевозможных источниках, и главным открытием для «Оболони» при этом стал Кубок Украины. Победа над «Звягелем» в 1/16 финала была сравнительно малым калибром, а вот успех в дерби против «Динамо» – об этом уже говорила вся футбольная страна. После того матча «пивовары» получили в календаре двух относительно простых соперников, «Металлист 1925» и «Минай», и спокойно с ними расправились (дважды по 1:0).

На этом моменте выступление коллектива Иващенко, как и остальных команд УПЛ, отправилось на международную паузу. И поскольку треть турнирной дистанции осталась позади, мы уже можем подводить определенные промежуточные итоги. 10 место в турнирной таблице – это уже не зона вылета, но и не экватор, поэтому риск вернуться к не самым приятным обстоятельствам сохраняется. В плане результативности, у «пивоваров» есть проблемы, так как сравнительно небольшое количество пропущенных голов на старте не удалось перекрыть даже во время успешной серии из четырех матчей без поражений (6 против 10). А в остальном – Иващенко уже набрался достаточно опыта в играх против серьезных соперников и показал, что его команда может составлять конкуренцию, в первую очередь – за счет тактики.

Заря



В мыслях футболистов луганской «Зари» в этот уик-энд должна была быть гостевая игра против израильского «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций УЕФА, но у организаторов состязаний «неожиданно» возникли двойные стандарты в отношении украинских команд. Поэтому футболисты Валерия Кривенцова получат головную боль от чрезмерного количества матчей в ноябре. И это при том, что даже кубковую игру против ФСК «Мариуполь» (1:0) они были вынуждены проводить уже тогда, когда мы говорили о матчах национальных сборных.

Можно сказать, что сезон у «мужиков» не задался с самого начала. Ненад Лалатович сперва так и не понял, что делать с коллективом, которым доверили ему управлять, а когда руководство клуба спохватилось, то команда уже осталась без Лиги Европы и имела за плечами негативные результаты в чемпионате. Даже с приходом Валерия Кривенцова (а о нем вообще официально объявляли до сегодняшнего дня?) на пост главного тренера дела в УПЛ у «Зари» не улучшились, но зато в еврокубках она исправно пополняет копилку нашей страны.

14 позиция в чемпионате – луганчане так и не оторвались от зоны вылета, одержав победу всего в одном матче из восьми. Конечно, эти игры в резерве команды Кривенцова могут в определенный момент сыграть в качестве козыря, но не будут ли те самые рукава, из которых эти козыри надо извлекать, изрядно протертыми от испорченного календаря? Примечательно, что некогда достаточно результативная команда нынче имеет такую же разницу мячей, как и у предстоящего соперника, тогда как последняя, она же – единственная, победа, против «Ворсклы» (2:1), в чемпионате была добыта более двух месяцев назад. Нужно разгоняться, но окно возможностей закроется, не успев толком открыться.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Зари» ранее пересекались 11 раз в рамках Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, Кубка Украины. Наблюдается равенство по количеству побед у обеих команд – по 5 успешных игр, при одной ничьей. Команды последний раз играли между собой в декабре 2011 года, когда на луганском «Авангарде» дубль Бориса Баранца против мяча Дмитрия Хомченовского принес победу «пивоварам».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 41-летний Игорь Пасхал из Херсона, который на своем счету имеет уже 85 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Руслан Ермоленко, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным и Владимиром Высоцким. У Пасхала есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 3 побед, 2 поражения, тогда как с «Зарей» он пересекался восемь раз – 4 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Рыбка – Карась, Лукьянчук, Приймак – Прокопенко, Мороз, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопер, Суханов.

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Снурницын, Джордан, Данченко – Яцик, Дрышлюк – Алефиренко, Мишнев, Антюх – Герреро.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды будут иметь проблемы с результативностью. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

20 октября, пятница