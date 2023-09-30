Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится

В супертяжелом дивизионе снова будет абсолютный чемпион

2. Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером

Украинский голкипер в одном из эпизодов сделал суперсейв

3. Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

4. Рамос забил в свои ворота. Барселона победила Севилью

Состоялся стартовый матч 8-го тура Ла Лиги

5. Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника

«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел на 4-е место

6. россию допустили к участию в Паралимпиаде-2024

Спортсмены из страны-агрессора смогут выступить в Париже

7. Томислав РОГИЧ: «После 10 дней работы Луческу сказал, чтобы я оставался»

Экс-тренер вратарей «Шахтера» дал интервью Sport.ua

8. Дамиан Лиллард уезжает в Милуоки. Кто в выигрыше и в проигрыше от обмена

Звезда присоединяется к «оленям» в результате одной из крупнейших сделок НБА

9. Гвоздик не получил громкого боя, но отбоксирует в топовом вечере. Это плюс

Но без нокаута уходить из боя не стоит

10. Канело vs Чарло. Историческое противостояние, которому не очень рады

Но возмущаются фанаты зря