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30 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 30 сентября 2023, 08:32
3124
0

Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру

Главные новости за 29 сентября на Sport.ua

30 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 30 сентября 2023, 08:32
3124
0
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 сентября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
В супертяжелом дивизионе снова будет абсолютный чемпион

2. Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Украинский голкипер в одном из эпизодов сделал суперсейв

3. Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

4. Рамос забил в свои ворота. Барселона победила Севилью
Состоялся стартовый матч 8-го тура Ла Лиги

5. Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника
«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел на 4-е место

6. россию допустили к участию в Паралимпиаде-2024
Спортсмены из страны-агрессора смогут выступить в Париже

7. Томислав РОГИЧ: «После 10 дней работы Луческу сказал, чтобы я оставался»
Экс-тренер вратарей «Шахтера» дал интервью Sport.ua

8. Дамиан Лиллард уезжает в Милуоки. Кто в выигрыше и в проигрыше от обмена
Звезда присоединяется к «оленям» в результате одной из крупнейших сделок НБА

9. Гвоздик не получил громкого боя, но отбоксирует в топовом вечере. Это плюс
Но без нокаута уходить из боя не стоит

10. Канело vs Чарло. Историческое противостояние, которому не очень рады
Но возмущаются фанаты зря

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Источник Sport.ua
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