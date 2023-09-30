Рамос забил в свои ворота. Барселона победила Севилью

Сегодня, 29 сентября, в 8-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на домашнем поле принимал «Севилью».

В первом тайме голами команды не отличились, хотя каталонский клуб имел неплохие возможности.

Во втором тайме автоголом отметился новичок «Севильи», легенда испанского футбола Серхио Рамос, пытавшийся выбить мяч после поперечной передачи, но срезав его в собственные ворота. Команды больше голов не забивали, каталонский клуб торжествовал со счетом 1:0.

Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября.

Барселона – Севилья – 1:0

Гол: Серхио Рамос, 76 (автогол).

Барселона: тер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Гави, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 71), Ямаль (Ромеу, 82), Левандовски.



Севилья: Нюланд, Рамос, Баде, Педроса (Сусо, 82), Ракитич, Ламела (Мариано Диас, 75), Окампос, Жордан, Соу (Фернандо, 66), Хуанлу Санчес (Навас, 82), Лукебакио (Акунья, 75).

Удары (в створ): 18 (5) – 12 (3)

Угловые: 13 – 3

Оффсайды: 1 – 3.



Видеообзор матча

Автогол Рамоса:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.