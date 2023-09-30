Испания30 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:31
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Барселона – Севилья – 1:0. Автогол Серхио Рамоса. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура чемпионата Испании
30 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:31
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29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0).
Единственным взятием ворот в матче стал автогол Серхио Рамоса на 76-й минуте после скидки головой от Ламина Ямала.
Каталонская команда выиграла матч со счетом 1:0 и вышла в лидеры Ла Лиги (20 очков после 8 матчей).
Читайте также:Рамос забил в свои ворота. Барселона победила Севилью
Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября
Барселона – Севилья – 1:0
Гол: Серхио Рамос, 76 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Серхио Рамос, 76 мин (автогол)
События матча
76’
ГОЛ ! Автогол забил Серхио Рамос (Севилья).
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