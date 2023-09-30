Барселона – Севилья – 1:0. Автогол Серхио Рамоса. Видео гола и обзор

29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0).

Единственным взятием ворот в матче стал автогол Серхио Рамоса на 76-й минуте после скидки головой от Ламина Ямала.

Каталонская команда выиграла матч со счетом 1:0 и вышла в лидеры Ла Лиги (20 очков после 8 матчей).

Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября

Барселона – Севилья – 1:0

Гол: Серхио Рамос, 76 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Серхио Рамос, 76 мин (автогол)