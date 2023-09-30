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Чемпионат Испании
Барселона
29.09.2023 22:00 – FT 1 : 0
Севилья
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Испания
30 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:31
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0

Барселона – Севилья – 1:0. Автогол Серхио Рамоса. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура чемпионата Испании

30 сентября 2023, 01:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:31
30
0
Барселона – Севилья – 1:0. Автогол Серхио Рамоса. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0).

Единственным взятием ворот в матче стал автогол Серхио Рамоса на 76-й минуте после скидки головой от Ламина Ямала.

Каталонская команда выиграла матч со счетом 1:0 и вышла в лидеры Ла Лиги (20 очков после 8 матчей).

Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября

Барселона – Севилья – 1:0

Гол: Серхио Рамос, 76 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Серхио Рамос, 76 мин (автогол)

События матча

76’
ГОЛ ! Автогол забил Серхио Рамос (Севилья).
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Источник Sport.ua
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