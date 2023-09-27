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Чемпионат Испании
Барселона
29.09.2023 22:00 - : -
Севилья
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Испания
27 сентября 2023, 14:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:42
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0

Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 сентября в 22:00 по Киеву

27 сентября 2023, 14:41 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:42
72
0
Барселона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября на «Камп Ноу» пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Севильей». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб недавно переподписал контракт с Хави. Легенда клуба как футболист, он, конечно же, пока как тренер не поравнялся с Луисом Энрике и тем более Пеп Гвардиола. Но уже очевидно, что хотя бы из ямы получилось выбраться - прошлый сезон принес титулы, Суперкубок Испании и уверенный, досрочный выигрыш Примеры. А в новом цикле получилось выдать отменный отрезок, и не только на внутренней арене - в Лиге чемпионов начали с 5-0 против Антверпена. Но все помнят, что именно там при нынешнем наставнике сине-гранатовые останавливались уже в групповом этапе. Да и других осечек хватало, во главе с поражением от галактикос в ответном кубковом полуфинале на родном Камп Ноу. Сейчас сопернику сразу дали фору, сыграв только 0-0 с Хетафе. Но потом пошли победы. Камбэк с Сельтой даже поднял на 1-е место в таблице. Но с Мальоркой тоже много пропускали.

Севилья

Команда вполне могла бы сейчас получить нового наставника. Но как раз в этом вопросе помогает опыт прошлого сезона. Тогда тренерскую рокировку проводили дважды, и как раз Мендилибар, пришедший весной, сумел наладить игру и, главное, победил в Лиге Европы. Таким образом, Белая Андалусия сохранила право снова стартовать в Лиге чемпионов, правда, там начали только с 1-1 против Ланса. В Примере и вовсе все начиналось с трех поражений кряду, и только у Лас-Пальмаса дома в сентябре выиграли. После этого, правда, была только нулевая ничья с Осасуной. Но во вторник разгромили Альмерию 5-1.

Статистика личных встреч

В конце 2021-го года Севилья зацепилась за ничью. Но потом сине-гранатовые начали штамповать победы, их уже 3 подряд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары хозяев арены. Но, с учетом статистики кулес в последних их футбольных поединках, используем ставку на тотал больше забитых 3,0 голов (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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