Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника

В матче 9-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

24-летний украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел на замену на 77-й минуте.

Все три гола были забиты в первые полчаса матча второго дивизиона Англии.

«Сандерленд» набрал 16 очков после 9 матчей и вышел на 4-е место в турнирной таблице.

Чемпионшип. 9-й тур, 29 сентября

Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд – 0:3

Голы: Баллард, 5, Кларк, 8, 31.