Англия29 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:14
827
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Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника
«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел на 4-е место
29 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:14
827
0
В матче 9-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).
24-летний украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел на замену на 77-й минуте.
Все три гола были забиты в первые полчаса матча второго дивизиона Англии.
«Сандерленд» набрал 16 очков после 9 матчей и вышел на 4-е место в турнирной таблице.
Чемпионшип. 9-й тур, 29 сентября
Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд – 0:3
Голы: Баллард, 5, Кларк, 8, 31.
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