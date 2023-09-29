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  4. Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника
Англия
29 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:14
827
0

Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника

«Сандерленд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» и вышел на 4-е место

29 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:14
827
0
Русин вышел на замену и поучаствовал в разгроме Сандерлендом соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В матче 9-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

24-летний украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел на замену на 77-й минуте.

Все три гола были забиты в первые полчаса матча второго дивизиона Англии.

«Сандерленд» набрал 16 очков после 9 матчей и вышел на 4-е место в турнирной таблице.

Чемпионшип. 9-й тур, 29 сентября

Шеффилд Уэнсдей – Сандерленд – 0:3

Голы: Баллард, 5, Кларк, 8, 31.

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Сандерленд Шеффилд Уэнсдей Тони Моубрей чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин
Источник Sport.ua
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