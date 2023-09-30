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  4. Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.09.2023 22:15 – FT 1 : 0
Порту
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Португалия
30 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:45
755
1

Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером

Украинский голкипер в одном из эпизодов сделал суперсейв

30 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 30 сентября 2023, 00:45
755
1
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими.

Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.

❗️ВИДЕО. Трубин сделал суперсейв

Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте.

«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.

Чемпионат Португалии

7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Турнирная таблица

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
19’
Фабио Кардосо (Порту) получает красную карточку.
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Порту Бенфика - Порту Анхель Ди Мария
Источник Sport.ua
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igor shmuylo
ТУТ СУДЬЯ ИСПОРТИЛ ИГРУ ДАВ КРСНУЮ КАРТОЧКУ  .ПОМНЕ ТАМ НЕ БЫЛО ПЕНАЛЬТИ  . Я ИГРУ СМОТРЕЛ . 
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