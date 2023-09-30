Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером

29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими.

Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.

❗️ВИДЕО. Трубин сделал суперсейв

Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте.

«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.

Чемпионат Португалии

7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Турнирная таблица