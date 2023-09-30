Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Украинский голкипер в одном из эпизодов сделал суперсейв
29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими.
Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.
❗️ВИДЕО. Трубин сделал суперсейв
Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте.
«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.
Чемпионат Португалии
7-й тур, 29 сентября
Бенфика – Порту – 1:0
Гол: Ди Мария, 68
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