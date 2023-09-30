Анатолий ТРУБИН: «Свое первое «0 класико» запомню на всю жизнь»

Вратарь Анатолий Трубин в матче чемпионата Португалии против «Порту» помог «Бенфике» выиграть 1:0, а после игры отметил свой первый «сухой» поединок за Орлов (назвав его «0 класико»), а также поддержку фанов.

«Запомню свое первое «0 класико» на всю жизнь. Победа и первый матч за «Бенфику» без пропущенных голов. Очень важная лично для меня игра. Конечно, командная работа дает результат. Теперь готовимся к Лиге чемпионов».

«Отдельная благодарность болельщикам за поддержку. Вы создаете невероятную атмосферу на трибунах. Постоянно восхищаюсь вами», – отметил Трубин.

Украинец провел за команду четыре матча.